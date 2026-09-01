¿Quién es Damian Knyba, el rival de Andy Ruiz Jr?

Andy Ruiz Jr volverá al ring este próximo 4 de septiembre frente a Damian Knyba en el Prudential Center de Newark tras dos años de ausencia

Todo listo para la pelea de Andy Ruiz Jr vs Damian Knyba | X:@MatchroomBoxing

Andy Ruiz Jr. (35-22-1, 22 KO) y Damian Knyba (17-1, 11 KO) se verán las caras este próximo viernes 4 de septiembre en el Prudential Center de Newark, New Jersey, en una pelea que podría comenzar a redefinir los principales rankings de los pesos completos, una categoría que se encuentra en proceso de reconstrucción ante el próximo retiro de Oleksandr Usyk, el excampeón indiscutido que dejó vacantes las coronas antes de sus últimas peleas.

El boxeador de origen mexicano volverá al ring después de dos años de ausencia con la mira puesta en volver a colocarse dentro de la conversación de una industria que parece haberlo olvidado desde que perdió los cinturones de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo), la FIB (Federación Internacional de Boxeo), la OMB (Organización Mundial de Boxeo) y la OIB (Organización Internacional de Boxeo) en la revancha frente a Anthony Joshua a finales de 2019 en Arabia Saudita.

El próximo reto tiene nombre y apellido: Damian Knyba, un boxeador polaco de 30 años que debutó en 2021 y que viene de una derrota controvertida frente a Agit Kabayel el pasado 10 de enero por un polémico nocaut técnico, en una pelea en la que estaba en juego el campeonato interino de peso completo del Consejo Mundial de Boxeo.

Damian Knyba radica en los Estados Unidos, supera los dos metros de estatura y es un boxeador diestro. El polaco suele preferir mantener lejos a sus rivales y evitar los intercambios a corta distancia; sin embargo, en el uno contra uno, el ‘Husár Polaco’ también puede conectar golpes desde diferentes ángulos gracias a sus constantes giros en el centro del ring.

Una de las principales debilidades del boxeador polaco es su dificultad para salir de los problemas ante una estrategia sucia. No suele sentirse cómodo frente al clincheo, la presión constante, el agarre de brazos o cuando su rival lo empuja hacia las cuerdas, recursos que Andy Ruiz Jr. deberá tomar en cuenta para intentar sacar ventaja durante la pelea.

El boxeador de origen mexicano tendrá que vencer sí o sí a Damian Knyba si busca volver a colarse dentro de las opciones de la categoría; sin embargo, la victoria todavía no sería suficiente para tener una oportunidad titular. El peleador de 36 años tendrá que olvidarse de la derrota en la revancha con Anthony Joshua, después de admitir que, tras su victoria en la primera contienda, lo que le afectó fueron las trasnochadas y el alcohol para celebrar un triunfo que más tarde le costó caro.

MÁS INFORMACIÓN: Andy Ruiz Jr enfrenta a Damian Knyba con la mira puesta en volver a ser campeón mundial

Andy Ruiz lleva apenas tres peleas en los últimos siete años: Chris Arreola en 2021, Luis Ortiz en 2022 y Jarrell Miller en 2024. La diferencia es notable, debido a que Damian Knyba lleva cuatro peleas solamente en el último año y medio, por lo que la actividad reciente podría convertirse en uno de los factores a considerar cuando ambos se encuentren sobre el ring

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