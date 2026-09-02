Dani Olmo sobre el fichaje frustrado de Julián Álvarez por el Barcelona: “No lo entiendo”

El jugador español aseguró que todos los futbolistas tienen sueños pero que las negociaciones dependen de diferentes partes

Dani Olmo se pronuncia sobre el caso de Julián Álvarez | Reuters

Dani Olmo habló de la permanencia de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid y reconoció que no comprende la postura que tomó el conjunto rojiblanco para impedir su salida rumbo al Barcelona durante el mercado de verano. El mediapunta azulgrana habló sobre el delantero argentino durante un acto celebrado en Terrassa y aseguró que el futbolista había manifestado su intención de buscar un cambio de equipo.

El internacional español no ocultó su valoración sobre el atacante del Atlético: “Julián es un gran jugador, un gran ‘9’, uno de los mejores del mundo sin duda, pero así es el fútbol”, señaló Olmo, después de que el mercado cerrara sin que se concretara una operación entre el cuadro madrileño y el Barcelona.

Olmo también fue cuestionado directamente sobre la decisión del Atlético de Madrid de no negociar con el conjunto catalán: “Entender, no lo entiendo. Al final, todos tenemos nuestros sueños. Yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto”, expresó el futbolista del Barça sobre una situación que mantuvo abierto el futuro del argentino durante las últimas semanas de agosto.

El campeón del mundo con España consideró que Álvarez intentó buscar el escenario que deseaba para continuar su carrera, aunque recordó que este tipo de negociaciones dependen de diferentes partes: “Él luchó por sus sueños, pero al final también hay otras situaciones externas que uno no puede controlar”, añadió Olmo.

Julián finalmente permaneció en el Atlético de Madrid pese al interés del Barcelona y a las versiones que también lo vincularon con el Arsenal. El delantero comunicó su decisión de continuar en el Metropolitano a Mateu Alemany antes del cierre del mercado, por lo que la posibilidad de una transferencia quedó aplazada.

La situación también abrió un nuevo escenario para el argentino dentro del Atlético. Parte de la afición rojiblanca mostró su rechazo después de conocerse su intención de marcharse al Barcelona, con silbidos durante el partido frente al Villarreal y posteriormente a la salida de la ciudad deportiva de Majadahonda.

Mientras Julián intenta recuperar espacio dentro del proyecto de Diego Simeone, Olmo prefirió mirar hacia los objetivos que tendrá el Barcelona esta temporada. El mediapunta señaló que el equipo buscará defender los títulos de LaLiga, Copa del Rey y Supercopa, además de volver a competir por la Champions League.

Barcelona prepara otro intento por Julián Álvarez en enero

El cierre del mercado de verano no habría cambiado el interés del Barcelona por Julián Álvarez. De acuerdo con la información publicada en España, el conjunto azulgrana contempla realizar un nuevo intento durante la ventana de invierno, cuatro meses después de que el Atlético de Madrid impidiera su salida hacia el Camp Nou.

El escenario podría modificarse de aquí a enero. Julián tendrá que recuperar continuidad dentro del equipo de Simeone y gestionar su relación con una parte de la afición rojiblanca. Pese a las muestras de rechazo, el delantero no se declaró en rebeldía durante el mercado y estuvo disponible para jugar ante el Villarreal mientras se analizaba su futuro.

Desde el Atlético incluso se habría planteado que el argentino ofrezca disculpas públicas a los seguidores y realice cambios en su representación. Por ahora, ninguna de esas posibilidades se ha concretado y la puerta del Barcelona permanecería abierta para el delantero.

La llegada de Gabriel Jesus tampoco impediría una futura operación. El Barcelona tendría entre 65 y 70 millones de euros de margen dentro del fair play financiero para el mercado de invierno, cantidad que podría utilizar para intentar nuevamente el fichaje de Julián Álvarez y, dependiendo de las necesidades de Hansi Flick, reforzar también la defensa.

El delantero continuará así en el Atlético durante los próximos meses, pero enero aparece como una nueva fecha dentro de su futuro. El Barcelona mantiene al argentino entre sus prioridades para fortalecer su ataque antes del verano de 2027, mientras Julián buscará recuperar protagonismo con el conjunto rojiblanco.

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