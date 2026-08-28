Andy Ruiz Jr enfrenta a Damian Knyba con la mira puesta en volver a ser campeón mundial

Manny Robles, entrenador de Andy Ruiz Jr, considera que su peleador se encuentra al 100 por ciento para su pelea del 4 de septiembre en Nueva Jersey

Andy Ruiz Jr busca un nuevo campeonato del mundo | Imago7

Andy Ruiz Jr (35-22-1, 22 KO) volverá al ring después de dos años de ausencia. El excampeón de los pesos completos peleará este próximo 4 de septiembre frente a Damian Knyba (17-1, 11 KO) en el Prudential Center de Newark, New Jersey, en su intento por colocarse poco a poco dentro de los primeros puestos del ranking de la categoría reina del boxeo y ponerse en fila por alguno de los títulos disponibles.

Pese a las dudas que hay en torno a The Destroyer, su entrenador, Manny Robles, considera que su pupilo está en óptimas condiciones para volver al cuadrilátero en una velada que será crucial para meterse de nuevo en la conversación de una categoría que luce abierta tras el dominio de Oleksandr Usyk, quien anunció recientemente que está cada vez más cerca del retiro.

“En este momento lo veo muy bien y yo suelo hablar la verdad. Yo soy una persona muy derecha, muy recta; si yo veo que algo no está bien, yo te lo digo. Yo te lo dejo saber. No tengo miedo en ser directo y en decir la verdad y, en este momento, tengo que decirte, o decirles, mejor dicho, que Andy viene muy bien. Anda muy motivado, está trabajando muy fuerte; duro con el sparring, con los entrenamientos. Precisamente ayer le pregunté cómo se sentía física y mentalmente y me dijo: ‘No me he sentido así desde la primera vez que peleé con Joshua'”, indicó Manny Robles en una charla con ESPN.

La próxima velada de Andy Ruiz Jr será bajo el mando de Matchroom, la promotora del inglés Eddie Hearn, quien decidió contratar al boxeador de origen mexicano como una apuesta de alto riesgo para intentar colocarlo en los escaparates principales de la industria, pese a que su última pelea fue en agosto de 2024 frente a Jarrell Miller.

“Es un rival difícil, sumamente alto, complicado, pero pues a este nivel ya no hay retos fáciles. Todas las peleas son difíciles y sabemos que no va a ser fácil, pero bueno, para eso hay que prepararnos, para que llegue en buenas condiciones”, recalcó el entrenador. “Esta pelea va a ser a 12 rounds y al parecer va a ser eliminatoria, entonces estamos buscando grandes retos. Esperemos que salga todo bien el próximo 4 de septiembre, que se vea bien, que luzca bien, que deje un buen sabor de boca para así buscar retos más fuertes y posiblemente una pelea de campeonato”.

Andy Ruiz Jr se convirtió en campeón de los pesos pesados en 2019 tras una victoria sorpresiva ante Anthony Joshua, con uno de los mejores nocauts de ese año. El enfrentamiento en el Madison Square Garden rompió las quinielas; sin embargo, el peleador de origen mexicano perdió el cinturón en la revancha frente a AJ en Arabia Saudita. Después de aquella derrota, el peleador de 36 años vivió una temporada de altibajos y, tras un período de inactividad, busca una oportunidad dentro de la élite.

“Usyk acaba de dejar vacante todos los títulos y están en el aire, entonces hay muy buenas peleas por hacer; está la pelea con Joshua, la trilogía posiblemente, con Tyson Fury, con el mismo Deontay Wilder, con otros peleadores que vienen empujando y pegando fuerte y haciendo mucho ruido. Entonces ahí está la posibilidad, ya depende en Andy, de que llegue bien y haga las cosas bien”, sentenció.

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