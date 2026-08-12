Clasificación general Vuelta a Colombia 2026, Etapa 5: ¿Quién se llevó el triunfo este 12 de agosto?

El Alto del Sifón lo coronó en solitario Diego Camargo, quien ahora pasa a ser el líder de la clasificación general.

Diego Camargo del Team Medellín | Federación Colombiana de Ciclismo

La Vuelta a Colombia continúa con su curso normal y este miércoles 12 de agosto se llevó a cabo la quinta etapa de la carrera, la cual tuvo llegada en el mítico Alto del Sifón. Como se esperaba, la jornada trajo con ella varios movimientos en la clasificación general, los cuales son decisivos de cara a la definición del título.

Antes que nada, el ganador de esta fracción, para muchos la reina, fue Diego Camargo del Team Medellín EPM. Dicho ciclista cruzó la meta con 34 segundos de ventaja sobre Javier Jamaica y 58 de Edgar Pinzón del Sistecrédito, quienes completaron el podio del día. Como dato a tener en cuenta, todas las etapas que van hasta ahora las ha ganado el equipo paisa, cuatro de ellas con Wilmar Paredes.

Así queda la clasificación de la etapa 5 de la Vuelta a Colombia 2026

Posición Nombre Tiempo 1 Diego Camargo (Team Medellín EPM) 5:04:09 2 Javier Jamaica (NU Colombia) + 0:34 3 Edgar Pinzón (Team Sistecrédito) + 0:58 4 Óscar Garzón (GW Erco Sport Fitness) + 1’55” 5 Rodrigo Contreras (NU Colombia) + 5’27” 6 José Urián (Team Sistecrédito) “ 7 Daniel Hoyos (Gobernación del Putumayo – Bic – Strongman) + 5’30” 8 Mardoqueo Vázquez (Hino One La Red Suzuki) + 6’17” 9 Luis Daniel Oses (7C Economy Hyundai) + 7’46” 10 Juan Diego Alba (NU Colombia) + 8’01”

¿Cómo va la clasificación general de la Vuelta a Colombia 2026?

Posición Nombre Tiempo 1 Diego Camargo (Team Medellín EPM) 21:28:08 2 Javier Jamaica (NU Colombia) + 0:38 3 Edgar Pinzón (Team Sistecrédito) + 1:04 4 Óscar Garzón (GW Erco Sport Fitness) + 2:05 5 José Urián (Team Sistecrédito) + 5:37 6 Rodrigo Contreras (NU Colombia) “ 7 Daniel Hoyos (Gobernación del Putumayo – Bic – Strongman) + 5:40 8 Mardoqueo Vázquez (Hino One La Red Suzuki) + 6:35 9 Luis Daniel Oses (7C Economy Hyundai) + 7:56 10 Juan Diego Alba (NU Colombia) + 8:11

Formato y reglas de la Vuelta Colombia: ¿Qué se debe hacer para ganar la etapa y la carrera?

La Vuelta a Colombia sigue al pie de la letra el estándar del ciclismo internacional. En las jornadas del trazado, la victoria es para el ciclista que pase primero por la meta, mientras que en las pruebas de contrarreloj, el ganador se define por tener el registro más rápido de la etapa en el reloj.

En cuanto a la clasificación general, el pedalista que llegue al último día portando la camiseta amarilla será el vencedor. La idea es sacarle la mayor cantidad de tiempo posible a los ciclistas que estén detrás de esa primera ubicación. El tiempo total acumulado de cada fracción es el que determina al dueño del título (la diferencia).

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