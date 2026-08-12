El Estadio Hernán Ramírez Villegas sufre graves afectaciones tras el terremoto en Colombia

Pereira fue una de las ciudades con más afectaciones tras el sismo de 7,4 grados de magnitud y su estadio no fue la excepción.

Estadio Hernán Ramírez Villegas tras el terremoto | Vizzor

El terremoto que sacudió a Colombia en la mañana de este lunes 10 de agosto sigue dejando graves afectaciones en todo el país. Las ciudades de Pereira, Manizales, Cali, Buenaventura y Chocó, se han establecido como los territorios con más daños por el sismo de 7,4 de magnitud.

El territorio pereirano ha sufrido graves afectaciones no solo en sus habitantes, sino también en sus estructuras. Edificios colpsados, negocios bajo escombros y grietas preocupantes en cientos de estructuras, han dejado a la ciudad a la deriva. Varias donaciones han llegado a esta región, pero los daños siguen creciendo.

El centro de Pereira y varios de sus principales edificios no soportaron la magnitud del sismo. Junto a ellos se suma el Estadio Hernán Ramírez Villegas, recinto deportivo, que aunque no estaba siendo utilizado por obras de renovación, se vio gravemente afectado.

Así está el Estadio Hernán Ramírez Villegas que sufrió fuertes afectaciones en sus corredores internos. La Alcaldía ha pedido que no se acerque al escenario.



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Vale la pena aclara que los jugadores del Deportivo Pereira no se encontraban en la ciudad. Pues, ese mismo lunes 10 de agosto se iba a enfrentar ante el Junior de Barranquilla en la capital de la costa caribe colombiana. Tras la cancelación del fútbol en Colombia esta semana varios de los protagonistas se devolvieron de inmediato por diferentes medios terrestres.

Es prudente hacer claridad que el aeropuerto de Pereira también fue uno de los que sufrió graves daños. Ahora bien, Colombia se ha volcado a toda la solidaridad de los territorios que no sufrieron tantas afectaciones. Donaciones tanto materiales como monetarias siguen llegando al suelo pereirano.

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