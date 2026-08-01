Cartelera Zepeda vs Roach: estas son todas las peleas que se disputan este sábado
Consulta la cartelera completa de William Zepeda vs Lamont Roach, función que tendrá dos campeonatos mundiales en juego en Las Vegas
William “Camarón” Zepeda regresa al cuadrilátero con una nueva oportunidad de conquistar un campeonato mundial. El mexicano enfrentará este sábado 1 de agosto a Lamont Roach Jr. en el combate estelar de una amplia cartelera que se celebrará en The Theater at Virgin Hotels Las Vegas. Aquí la nota.