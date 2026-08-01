Puebla vs Chivas en vivo el partido de la jornada 3 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Antecedentes Puebla vs Chivas, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Guadalajara domina los antecedentes recientes contra Puebla. El Rebaño ganó cuatro de los últimos cinco enfrentamientos de Liga MX y se impuso en los tres más recientes sin recibir gol.

El último duelo se disputó el 18 de abril de 2026, cuando Chivas venció 5-0 a La Franja en el Estadio Akron. Antes de ese resultado, Guadalajara ganó 2-0 en el Cuauhtémoc durante el Apertura 2025 y 1-0 en el Clausura del mismo año.

La última victoria de Puebla se registró el 25 de octubre de 2024, con marcador de 1-0. En los cinco enfrentamientos más recientes, Guadalajara anotó 11 goles, mientras el conjunto poblano consiguió tres.

Últimos resultados entre Puebla y Chivas:

18 de abril de 2026: Chivas 5-0 Puebla

27 de septiembre de 2025: Puebla 0-2 Chivas

15 de abril de 2025: Chivas 1-0 Puebla

25 de octubre de 2024: Puebla 1-0 Chivas

6 de abril de 2024: Chivas 3-2 Puebla

Aunque los antecedentes favorecen al equipo visitante, Guadalajara solo ha marcado un gol durante el Apertura 2026. Puebla ha mostrado capacidad para recuperar el balón y atacar mediante transiciones, como ocurrió en el partido frente a Cruz Azul.

Una de las claves estará en los espacios que pueda encontrar La Franja detrás de los carrileros rojiblancos. Chivas, mientras tanto, deberá mejorar su precisión para evitar que el encuentro se mantenga abierto hasta los minutos finales.