Puebla vs Chivas en vivo el partido de la jornada 3 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
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Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Los momios proporcionados colocan a Chivas como favorito para ganar, pese a jugar como visitante. El triunfo del Guadalajara paga -143, mientras la victoria de Puebla se encuentra en +360 y el empate aparece en +290.
Puebla: +360
Empate: +290
Chivas: -143
El historial entre ambos equipos, la composición del plantel rojiblanco y las cuotas inclinan el pronóstico hacia el conjunto de Gabriel Milito. Sin embargo, Chivas todavía no encuentra continuidad en ataque y necesitó un gol en el tramo final para superar a FC Juárez.
Puebla intentará presionar desde el inicio y aprovechar su primera presentación como local. El pronóstico es una victoria de Chivas por 1-0, en un partido que podría definirse por una acción dentro del área o una jugada a balón parado.
Antecedentes Puebla vs Chivas, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Guadalajara domina los antecedentes recientes contra Puebla. El Rebaño ganó cuatro de los últimos cinco enfrentamientos de Liga MX y se impuso en los tres más recientes sin recibir gol.
El último duelo se disputó el 18 de abril de 2026, cuando Chivas venció 5-0 a La Franja en el Estadio Akron. Antes de ese resultado, Guadalajara ganó 2-0 en el Cuauhtémoc durante el Apertura 2025 y 1-0 en el Clausura del mismo año.
La última victoria de Puebla se registró el 25 de octubre de 2024, con marcador de 1-0. En los cinco enfrentamientos más recientes, Guadalajara anotó 11 goles, mientras el conjunto poblano consiguió tres.
Últimos resultados entre Puebla y Chivas:
18 de abril de 2026: Chivas 5-0 Puebla
27 de septiembre de 2025: Puebla 0-2 Chivas
15 de abril de 2025: Chivas 1-0 Puebla
25 de octubre de 2024: Puebla 1-0 Chivas
6 de abril de 2024: Chivas 3-2 Puebla
Aunque los antecedentes favorecen al equipo visitante, Guadalajara solo ha marcado un gol durante el Apertura 2026. Puebla ha mostrado capacidad para recuperar el balón y atacar mediante transiciones, como ocurrió en el partido frente a Cruz Azul.
Una de las claves estará en los espacios que pueda encontrar La Franja detrás de los carrileros rojiblancos. Chivas, mientras tanto, deberá mejorar su precisión para evitar que el encuentro se mantenga abierto hasta los minutos finales.
Alineaciones Puebla vs Chivas, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Las alineaciones oficiales serán confirmadas cerca de una hora antes del comienzo. Gerardo Espinoza podría mantener la base utilizada frente a Cruz Azul, con cuatro defensores, presencia en el mediocampo y dos atacantes.
Fernando Monárrez aparece como una de las opciones para iniciar después de marcar contra la Máquina. Luifer Hernández y Emiliano Gómez se perfilan para ocupar los puestos de ataque.
Alineación probable de Puebla: Ricardo Gutiérrez; Ángel Leyva, Facundo Almada, Juan Pablo Vargas, Alberto Herrera; Kevin Velasco, Sergio Sanabria, Fernando Monárrez, Alejandro Organista; Luifer Hernández y Emiliano Gómez.
Director técnico: Gerardo Espinoza.
Gabriel Milito deberá revisar la condición física de José Castillo, quien presentó molestias ante FC Juárez. En caso de no estar disponible, Diego Campillo podría ocupar su lugar. Omar Govea ya se integró de forma gradual a los entrenamientos, aunque su presencia como titular todavía dependerá de la decisión del cuerpo técnico.
Alineación probable de Chivas: Raúl Rangel; Richard Ledezma, Daniel Aguirre, José Castillo; Luis Romo; Bryan González, Fernando González, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado; Jordan Carrillo y Armando González.
Director técnico: Gabriel Milito.
¿A qué hora juega Puebla vs Chivas y dónde ver hoy 31 de julio la jornada 3 de la Liga MX 2026?
El partido entre Puebla y Chivas se disputará este viernes 31 de julio de 2026, a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.
La transmisión estará disponible en televisión abierta por Azteca 7. También podrá seguirse mediante el sitio y la aplicación de Azteca Deportes. En Claro Sports se podrán consultar las acciones, el marcador y la información posterior al encuentro.
Fecha: Viernes 31 de julio de 2026
Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
Estadio: Cuauhtémoc
Transmisión: Azteca 7, sitio y aplicación de Azteca Deportes
¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!
Buenas tardes damas y caballeros. Puebla y Chivas pondrán en marcha la jornada 3 del Apertura 2026 este viernes 31 de julio en el Estadio Cuauhtémoc. Ambos equipos llegan con tres puntos y buscarán colocarse en la parte superior de la tabla antes de que la Liga MX detenga su actividad por la Leagues Cup.
La Franja tendrá su primera presentación como local del campeonato después de vencer a FC Juárez y perder ante Cruz Azul. El equipo de Gerardo Espinoza ha marcado dos goles y recibido la misma cantidad, por lo que intentará aprovechar el encuentro en casa para recuperar terreno.
Guadalajara, por su parte, viene de conseguir su primera victoria del torneo. El conjunto de Gabriel Milito superó 1-0 a FC Juárez con una anotación de Roberto Alvarado en el cierre, luego de comenzar su participación con una derrota frente a Toluca. El Rebaño buscará ahora sumar por primera vez fuera del Estadio Akron.
No te pierdas las mejores acciones del duelo entre Puebla y Chivas dentro de la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.