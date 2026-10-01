Tyson Fury y Anthony Joshua elevan la tensión en su primera cara a cara: “Será un duelo a muerte”

Los púgiles intercambian amenazas con miras a su combate del próximo diciembre

Tyson Fury y Anthony Joshua se calientan en su primer cara a cara. | Reuters.

Tyson Fury y Anthony Joshua protagonizaron su primer cara a cara oficial previo a la pelea del próximo 11 de diciembre, en un evento realizado en Londres que sirvió para despejar las dudas sobre una posible cancelación del combate entre dos de las principales figuras del boxeo británico.

Durante los días previos surgieron versiones sobre dificultades en la negociación e incluso sobre la posibilidad de que el enfrentamiento se viniera abajo. Sin embargo, ambos peleadores aparecieron juntos en la presentación y ratificaron su intención de subir al ring en el Principality Stadium de Cardiff, Gales.

Tyson Fury promete una pelea sin concesiones

Fury fue quien elevó el tono durante la conferencia. El llamado Gypsy King aseguró que no pretende disputar un combate conservador y adelantó que buscará imponer presión desde el primer campanazo.

“Voy a salir y voy a sacarlo de ahí a golpes. Será un duelo a muerte. Ganará el mejor porque no voy a huir”, declaró Fury durante el evento promocional. El británico agregó que su intención será ir al frente hasta encontrar el momento para terminar la pelea.

Pese al tono de sus palabras, Fury también reconoció las condiciones físicas de Joshua y evitó minimizar el reto que tendrá enfrente. El ambiente durante buena parte de la presentación fue distendido, aunque hubo momentos de mayor tensión cuando el excampeón cuestionó las complicaciones que existieron para cerrar el acuerdo.

Anthony Joshua evita engancharse con Fury

Joshua mantuvo un discurso más mesurado y prefirió concentrarse en el desafío deportivo. El excampeón mundial señaló que espera una pelea complicada, pero sostuvo que su objetivo es avanzar hasta conseguir la victoria.

“Tengo muchas ganas. Sé que va a ser difícil, no en el sentido de que no sea capaz, sino que sé que cada pelea tiene sus desafíos”, comentó Joshua, quien evitó entrar en detalles sobre las diferencias que surgieron durante la negociación.

El enfrentamiento entre ambos ha sido uno de los más solicitados por los aficionados británicos durante los últimos años. Fury y Joshua dominaron distintas etapas de la división de los pesos completos, pero sus caminos nunca habían coincidido en una pelea oficial pese a los intentos previos por concretarla.

Fury vs Joshua, programada para el 11 de diciembre

La pelea está programada para el 11 de diciembre de 2026 en el Principality Stadium de Cardiff, escenario que recibirá uno de los combates más esperados del boxeo británico. La transmisión internacional estará disponible a través de Netflix.

El primer encuentro público entre ambos también sirvió para cerrar, al menos por ahora, las especulaciones sobre una posible cancelación. La presencia de Fury y Joshua frente a frente marcó el inicio formal de la promoción de una pelea que reúne a dos excampeones mundiales de peso completo.

Con poco más de dos meses por delante, la rivalidad comenzó a subir de temperatura desde la primera conferencia. Fury eligió las amenazas y la presión verbal; Joshua respondió con un discurso centrado en el trabajo dentro del ring. El 11 de diciembre, ambos tendrán la oportunidad de resolver una rivalidad que tardó años en concretarse.