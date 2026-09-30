Canelo Álvarez despeja las dudas sobre la realización de su pelea en Arabia Saudita: “Me siento seguro”

El boxeador mexicano enfrentará a Christian Mbilli el próximo 31 de octubre y destacó que mantiene su preparación con miras al combate

Canelo Álvarez busca un nuevo campeonato mundial | Getty Images vía AFP: Marcus

Saúl ‘Canelo’ Álvarez confirmó que su próxima pelea ante Christian Mbilli se mantiene programada en Arabia Saudita, después de que surgieran versiones sobre un posible cambio de sede. El boxeador mexicano señaló que desde el inicio contempló ese territorio como el escenario de su siguiente combate.

La confirmación llegó después de que Turki Al-Sheikh despejara las dudas sobre la sede del enfrentamiento. Canelo respaldó el anuncio y explicó que, pese a los comentarios que surgieron alrededor de la situación en Medio Oriente, nunca dejó de considerar Arabia como el lugar para subir al ring.

“Mi mente siempre estaba en Arabia, obviamente escuchaba lo que se decía, pero mi mente siempre estaba en Arabia y pase lo que pase, pues ya veremos”, comentó el mexicano a ESPN.

Al ser cuestionado sobre si en algún momento dudó de viajar para la pelea, Canelo fue directo sobre su postura. “Nunca dudé y me siento seguro de pelear allá”, afirmó.

Canelo Álvarez le manda mensaje a Javier Aguirre

Actualmente, Canelo realiza su preparación en Gandia, España, desde donde trabaja rumbo al combate que sostendrá el próximo 31 de octubre ante Christian Mbilli en Arabia Saudita.

Durante su estancia en territorio español, el boxeador también habló sobre la llegada de Javier Aguirre al Valencia. Canelo aprovechó para desearle éxito al técnico, a quien conoce desde la etapa en la que coincidieron alrededor de la Selección Mexicana. “Desearle lo mejor del mundo, es un gran entrenador, un gran director técnico, por eso ha hecho grandes cosas, por eso está donde está, le deseo lo mejor”, expresó.

Aunque ambos se encuentran actualmente en España, Canelo explicó que todavía no ha tenido oportunidad de comunicarse con Aguirre.

El pugilista recordó que durante el Mundial tuvo la oportunidad de convivir con el entrenador y destacó la relación que mantienen. “No he podido hablar con él, mucho respeto para él, siempre que lo veo se ha portado muy bien conmigo y yo de la misma manera, pero no he tenido la oportunidad de tener comunicación con él, pero para mí siempre es un placer apoyarlos a todos”, señaló.

Aguirre asumió recientemente la dirección técnica del Valencia y tendrá su debut el 11 de octubre frente al Racing de Santander. Mientras el entrenador mexicano comienza su etapa con el conjunto español, Canelo continúa con su preparación en Gandia para el compromiso que tiene programado contra Mbilli en Arabia Saudita.

Así, ambos representantes del deporte mexicano coinciden en territorio español mientras trabajan en sus respectivos proyectos, con Canelo enfocado en su próximo combate y Aguirre en el inicio de su etapa con Valencia.