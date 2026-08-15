¿Quién es el boxeador Cristian ‘El Vikingo Medina?

Publicado por Redacción Claro Sports

Cristian Martín ‘N’, conocido como ‘El Vikingo’, trabajó con el hermano del ‘Canelo’ Álvarez y hasta compartió momentos con el ‘rey’ de las 168 libras.

¿Quién es el boxeoador Cristian 'El Vikingo Medina?
El Vikingo Medina entrenando con el Canelo | Instagram

Cristian Martín “N” comenzó su carrera profesional en 2021 y se desempeñó principalmente en las divisiones de peso pluma y superpluma. De acuerdo con su registro en BoxRec, disputó 12 combates como profesional, con ocho victorias, tres derrotas y un empate. De sus triunfos, cinco llegaron por la vía del nocaut, por lo que terminó su carrera con un porcentaje de victorias por KO del 62.5 por ciento. LEE LA NOTA COMPLETA

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