Mayelli Flores va por la revancha y busca recuperar el título mundial supergallo

La boxeadora hidalguense tendrá una nueva oportunidad titular después de que Ellie Scotney dejara vacantes los cinturones de las 122 libras

La mexicana vuelve por un campeonato mundial cuatro meses después | Claro Sports

Por: Juan Carlos Castellanos

La púgil hidalguense, Mayelli Flores, tendra la oportunidad de recuperar la corona supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo este 21 de agosto en Temecula, California en un cartel que encabeza la multicampeona, Amanda Serrano.

En abril pasado, Mayelli Flores, vio cortado su sueño de ser la primera boxeadora mexicana en ser monarca absoluta, cuando fue derrotada por la britanica, Ellie Scotney, quien ganó por puntos, y con ello, la hidalguense perdio la faja supergallo de la AMB, y Scotney, conservó los cinturones del CMB, OMB y FIB.

Hace una semanas, Scotney, optó por subir de categoria, y renuncio a todas las diademas de las 122 libras ….Esto, le abrió la puerta a Mayelli Flores de ir en pos del vacante supergallo de la AMB, ante la danesa, Melisa Mortensen el 21 de agosto en Temécula, California, Estados Unidos.

Mortensen, con 9 peleas profesionales y septima clasificada no será facil, para Mayelli:

“Sabemos que en boxeo no hay oponente fácil no desmeritamos a alguien, algo que me motiva es que justamente tomen a una de las diez rankeadas dentro de la AMB eso me motiva, y obviamente si estoy en el número uno es por algo, y he llegado ahí con trabajo con esfuerzo y pues en este caso me motiva, en lugar de sentir la presión me motiva a demostrar porque estamos en el número uno”

Flores, agradeció ser parte de la velada que encabeza Amanda Serrano, reina unificada pluma OMB y AMB:

“Claro pues obviamente la visibilidad femenil en el boxeo, para empezar, yo creo que es el objetivo que ha hecho Amanda, es el trabajo que ha hecho junto con la empresa de MVP de visibilizar más al boxeo femenil, y obviamente junto con ello vienen mayores pagas, mayores patrocinios y sobre todo mayor publicidad”

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