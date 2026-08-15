Golpe para Falcons: James Pearce es suspendido por ocho partidos

La sanción se da por violar la política de conducta personal de la liga a raíz de su arresto de febrero por un caso de violencia doméstica

El ala defensiva podrá ser readmitido hasta el 8 de noviembre | Reuters

La NFL suspendió por ocho partidos a James Pearce Jr., ala defensiva de los Atlanta Falcons, después de determinar que violó la política de conducta personal de la liga. La sanción está relacionada con su arresto de febrero por cargos derivados de un caso de violencia doméstica.

La liga informó que Pearce podrá participar en todas las actividades de pretemporada, incluidos los partidos, antes de que la suspensión entre en vigor el 30 de agosto. El jugador podrá solicitar su reincorporación a partir del 2 de noviembre, de acuerdo con el calendario establecido por la NFL.

Brian McCarthy, portavoz de la liga, señaló que Pearce no presentó una apelación, por lo que la sanción quedó firme. El castigo lo apartará durante la primera parte de la temporada regular, mientras los Falcons deberán reorganizar su rotación defensiva.

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El caso se originó el 7 de febrero en Doral, Florida. De acuerdo con las acusaciones, Pearce habría utilizado un vehículo para golpear en varias ocasiones el automóvil conducido por su exnovia, la jugadora de la WNBA Rickea Jackson, durante una disputa. La policía acudió después de una llamada de Jackson y el jugador habría abandonado el lugar antes de ser detenido.

Pearce enfrentó cargos por agresión con un arma, huida de la policía, resistencia al arresto y acoso. En mayo ingresó a un programa de intervención previa al juicio que contempla el retiro de los cargos si cumple durante un año con una serie de condiciones, entre ellas evitar problemas legales, someterse a pruebas de drogas y mantenerse alejado de Jackson.

Jackson había solicitado previamente una orden de protección contra Pearce, aunque después la retiró como parte del proceso que permitió el ingreso del jugador al programa. En ese documento, la basquetbolista señaló que durante el incidente temió por su vida y pidió la intervención de las autoridades.

En el plano deportivo, Pearce estuvo ausente durante buena parte de las actividades de primavera de Atlanta, aunque posteriormente participó en el minicampamento obligatorio y en el campamento de entrenamiento. Durante esas sesiones ha trabajado principalmente con los suplentes.

Pearce fue seleccionado con el turno 26 del Draft de 2025 y registró 10.5 capturas durante su temporada como novato, cifra que estableció una marca para un jugador de primer año de los Falcons. También terminó tercero en la votación al Novato Defensivo del Año de la AP, pero ahora su segunda campaña comenzará condicionada por una suspensión que lo mantendrá fuera durante ocho encuentros.

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