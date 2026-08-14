Bad Bunny se despide de Prichard Colón con emotiva carta: “Siempre será un campeón de nuestra tierra”

El cantante puertorriqueño aseguró que tenía mucha fe en el pugilista boricua por el gran talento desplegado en el ring

Bad Bunny dedicó emotiva carta a Prichard Colón | Reuters/Getty Images via AFP

La noticia de la muerte del boxeador puertorriqueño Prichard Colón conmovió a millones de aficionados al deporte, tanto por la proyección que tenía su carrera como por las circunstancias que marcaron su vida después de la pelea contra Terrel Williams. Bad Bunny también se mostró conmovido por lo ocurrido y le dedicó una emotiva carta publicada en un diario local.

La misiva apareció en el periódico El Nuevo Día, de Puerto Rico, y fue firmada con el nombre completo del cantante, Benito Antonio Martínez Ocasio. El artista recordó su afición por el boxeo y explicó que veía en Colón a una futura figura boricua dentro de un deporte de gran tradición en su país.

La emotiva carta de Bad Bunny a Prichard Colón

Bad Bunny relató que durante 2014 no se perdía las funciones de boxeo de los sábados. Fue en aquella época cuando descubrió a Prichard Colón y comenzó a seguir su carrera, pues consideraba que tenía un futuro importante por delante y lo describió como “un joven prospecto, al que le tenía mucha fe”.

“Yo era de los que veía peleas todos los sábados, no importa quién peleara. También creo que el hecho de tener una cultura boxística, como la que tenemos en Puerto Rico, le añade una pasión adicional a esa afición que siento por el deporte y el cariño que le tengo a nuestras figuras. A todo el mundo le hablaba de este boxeador con la misma pasión que les contaba sobre mi música. Algunos ya sabían de él y el resto era cuestión de tiempo que lo conocieran”, mencionó el ganador de seis premios Grammy.

“Honestamente yo tenía el presentimiento de que él sería ‘el próximo’. Tenía estilo, buen boxeo, IQ, pegada, imagen, presencia y carisma; tenía todo para ser la gran estrella boricua que tanto necesitábamos en el boxeo. Y aunque el destino le arrebató la oportunidad de ser todo lo que yo sabía que sería, nosotros lo despedimos y lo recordaremos como un campeón de nuestra tierra. Otro boricua más que nos representó y nos hizo sentir orgullosos. No lo dejé de apoyar, nunca perdí la fe en él”, finalizó.

¿Qué le pasó a Prichard Colón?

El 17 de octubre de 2015, el puertorriqueño Prichard Colón se enfrentó al estadounidense Terrel Williams. Durante el combate, Williams conectó varios golpes de conejo, impactos dirigidos a la nuca o a la parte posterior de la cabeza y sancionados por el reglamento del boxeo.

Al finalizar el combate, Colón comenzó a sentirse mal y presentó mareos, vómitos y desorientación antes de perder el conocimiento. Minutos después fue trasladado a un hospital, donde los médicos le indujeron el coma debido a una hemorragia cerebral.

El pugilista puertorriqueño permaneció en coma durante 221 días y sufrió lesiones cerebrales permanentes. Posteriormente quedó con graves secuelas neurológicas y necesitó una silla de ruedas motorizada, sesiones de fisioterapia y cuidados constantes, muchos de ellos proporcionados por su madre, Nieves Meléndez.

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