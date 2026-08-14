Partidos de hoy 14 de agosto de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este viernes

Algunas ligas ya comenzaron la temporada y los torneos europeos siguen en etapa de clasificación

Calendario de partidos del viernes 14 de agosto | Claro Sports

Ha pasado casi un mes desde que finalizó la Copa del Mundo 2026 y la pelota no ha dejado de rodar. Este viernes 14 de agosto continuará la actividad futbolística en distintos puntos del mundo, pues algunas ligas ya comenzaron la temporada, los torneos europeos siguen definiendo lugares y arranca la jornada 2 de la Primeira Liga de Portugal.

Claro Sports tendrá el duelo de la jornada 2 de la Primeira Liga entre Sporting Lisboa y Vitória Guimarães, un compromiso que podrás seguir a través de la página web y del canal oficial de YouTube. Por otra parte, la Europa League continúa con su etapa de clasificación para definir los lugares disponibles en la fase de liga.

Además, inicia la temporada 2026-27 de la Championship de Inglaterra, con Wolverhampton y Raúl Jiménez entrando en escena ante Blackburn en el Molineux Stadium, donde se espera que el delantero mexicano tenga actividad en su regreso con los Wolves.

La Leagues Cup entra en una breve pausa de cara al inicio de la fase final del certamen, por lo que es turno de que el fútbol mexicano tome protagonismo con la rama femenil y con la Liga de Expansión. Cruz Azul femenil buscará dejar en el pasado la goleada de 10-0 sufrida ante el América, cuando reciba la visita del Atlante.

Por otra parte, aún siguen habiendo varios encuentros de carácter amistoso de cara al comienzo de las temporadas. Llama la atención el encuentro entre el Marsella de Francia y el Atlético de Madrid de España; así como el enfrentamiento del Atalanta de Italia y el Athletic Club.

Agenda de partidos de hoy: horarios y dónde ver este 14 de agosto

En Claro Sports te damos a conocer los partidos más relevantes de este viernes 14 de agosto, una jornada cargada de actividad futbolística en distintas partes del mundo.

Saudi Pro League

Neom SC vs Al Fayha | 10:50 MX

Al Ettifaq vs Al Riyadh | 12:00 MX

Al Hilal vs Al Faysaly | 12:00 MX

Coppa Italia

Parma vs Catania | 10:00 MX

Cagliari vs Arezzo | 10:30 MX

Monza vs Avellino | 12:45 MX

Fiorentina vs Benevento | 13:15 MX

Eredivisie

Telstar vs Sparta Rotterdam | 12:00 MX

Europa League

Klaksvik vs Lech Poznan | 12:00 MX

LaLiga Hypermotion

Real Sociedad B vs Castellón | 12:30 MX

Jupiler Pro League (Bélgica)

Cercle Brugge vs St. Truiden | 12:45 MX

Championship

Wolves vs Blackburn | 13:00 MX

Primeira Liga

Sporting Lisboa vs Vitória Guimarães | 13:15 MX | En vivo por Claro Sports

Liga Femenil

Cruz Azul vs Atlante | 19:00 MX

Liga de Expansión MX

Correcaminos vs Tapatío | 19:00 MX

Mineros vs Venados | 19:00 MX

Atlético La Paz vs Piratas de Veracruz | 21:00 MX

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