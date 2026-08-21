Teófimo López cambia de categoría y reta a Rolly Romero

Teófimo López debutará en las 147 libras ante Rolly Romero y buscará conquistar el cinturón de la AMB en Las Vegas

Teófimo López sube al welter y va por el título AMB. Foto Instagram: teofimolopez

Teófimo López está listo para comenzar una nueva etapa en el peso welter después de reconocer que debió subir de categoría desde hace un año. El boxeador aseguró que la derrota ante Shakur Stevenson le dejó enseñanzas importantes y ahora afrontará su debut en las 147 libras frente a Rolly Romero, este 22 de agosto en la T-Mobile Arena de Las Vegas, con el título de la AMB en juego.

El estadounidense de ascendencia hondureña afirmó que ha estudiado a Romero y que su estrategia será imponer el ritmo desde el inicio, aunque también está preparado para una pelea táctica. “Vamos a ofrecer nuestra mejor versión”, advirtió López, quien buscará salir de Las Vegas con un nuevo cinturón y demostrar que puede competir al máximo nivel en una categoría distinta. LEE LA NOTA COMPLETA

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