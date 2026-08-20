¿Canelo Álvarez en el Estadio Azteca? Quieren repetir la hazaña de Julio César Chávez y esto sabemos

La casa de tres Mundiales podría recibir una nueva pelea legendaria, aunque el actual contrato del tapatío mantiene en pausa esa posibilidad

Canelo ya sabe lo que es pelear en un estadio de México | Imago7

El Estadio Azteca podría abrir sus puertas nuevamente al boxeo mexicano. Después de convertirse en un escenario histórico para el fútbol mundial, el inmueble ahora busca ampliar su legado deportivo y uno de los grandes sueños es recibir a Saúl ‘Canelo’ Álvarez para una pelea antes de su retiro.

La idea surgió desde la propia administración del recinto. Emilio Azcárraga Jean, propietario del estadio, reveló que existe interés en que el campeón mexicano protagonice una función en la Ciudad de México y que el Coloso de Santa Úrsula vuelva a vivir una noche histórica como la que protagonizó Julio César Chávez en los años noventa.

¿Habría pelea del Canelo Álvarez en el Estadio Azteca? Esto es lo que se sabe

Por ahora, una pelea de Canelo Álvarez en el Estadio Azteca no está confirmada, pero existe una intención de convertir al inmueble en sede de un evento de boxeo de talla internacional. Emilio Azcárraga explicó que el recinto tiene las condiciones para recibir otro tipo de espectáculos deportivos más allá del fútbol.

En entrevista con TUDN, el empresario mexicano hizo un llamado al pugilista tapatío para considerar al estadio como escenario de una de sus próximas peleas antes del final de su carrera.

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“Yo creo que ahí hay una oportunidad, por ejemplo, le haría un llamado al Canelo y valdría la pena hacer una de las peleas que tiene Canelo, gran boxeador, gran deportista mexicano”, expresó Azcárraga.

Sin embargo, actualmente existen factores que complican esa posibilidad. Canelo Álvarez mantiene un acuerdo con Turki Alalshikh y la promotora Riyadh Season, contrato que contempla sus combates restantes de 2026, por lo que sus próximas funciones están vinculadas con Arabia Saudita.

¿Por qué se habla de repetir la hazaña de JC Chávez en el Azteca?

La razón principal es una de las noches más memorables en la historia del boxeo mexicano. El 20 de febrero de 1993, Julio César Chávez enfrentó a Greg Haugen en el Estadio Azteca ante una asistencia récord de 132 mil 274 espectadores, una cifra que quedó registrada en el Guinness World Records.

Aquella función convirtió al inmueble en un símbolo del deporte nacional y es precisamente ese momento el que Emilio Azcárraga busca recuperar con una nueva figura mexicana.

“Ya lo hicimos con Julio César, vale la pena hacerlo por todo esto que sucedió. No hay que dejarlo ahí, habría un lleno total”, señaló el propietario del estadio, quien considera que el recinto puede convertirse nuevamente en un punto de referencia para grandes eventos deportivos.

La intención es que el Estadio Azteca, además de ser conocido como la casa de grandes partidos de fútbol y tres Copas del Mundo, también pueda consolidarse como escenario de otras disciplinas.

¿Cuándo y dónde fue la última vez que peleó Saúl “Canelo” Álvarez en México?

La última pelea de Canelo Álvarez en México ocurrió el 6 de mayo de 2023 en el Estadio Akron de Guadalajara, donde enfrentó al británico John Ryder. Ese combate representó el regreso del boxeador mexicano a su país después de varios años sin disputar una función en territorio nacional.

Antes de esa presentación, Canelo había construido gran parte de su carrera internacional en Estados Unidos y otros escenarios del mundo, convirtiéndose en uno de los atletas mexicanos más reconocidos a nivel global.

Desde entonces, sus compromisos han estado enfocados en grandes carteleras internacionales, incluyendo sus combates más recientes en Arabia Saudita.

Canelo Álvarez vs Christian Mbilli: ¿Cuándo es, dónde y cómo ver en vivo la próxima pelea de box?

El siguiente compromiso de Saúl Álvarez será ante el canadiense Christian Mbilli, en una pelea programada para el 31 de octubre de 2026 en Riad, Arabia Saudita.

El combate tendrá un significado especial para el mexicano, ya que volverá a disputar un título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y buscará continuar su camino para recuperar el campeonato mundial de las 168 libras.

Canelo llega a esta pelea después de una etapa complicada en su carrera. En septiembre de 2025 perdió el campeonato indiscutido supermediano ante Terence Crawford, aunque posteriormente recuperó el cinturón de la FIB al derrotar a William Scull en Arabia Saudita.

Mientras el futuro inmediato del boxeador está ligado al Medio Oriente, la posibilidad de verlo nuevamente en México, y específicamente en el Estadio Azteca, permanece como uno de los grandes deseos de los aficionados. Una noche de Canelo en el Coloso de Santa Úrsula podría convertirse en un nuevo capítulo histórico del deporte mexicano.

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