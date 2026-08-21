Fernando Mendoza sufre pick six, pero Raiders logra dramática remontada ante Houston

Fernando Mendoza lanzó una intercepción devuelta para touchdown en su primera titularidad, pero Aidan O’Connell comandó la remontada de Raiders

Los Raiders de Las Vegas cerraron con una remontada de último momento para vencer 22-20 a los Houston Texans en su segundo partido de pretemporada, una noche que también marcó el primer inicio de Fernando Mendoza como titular en la NFL.

Mendoza disputó toda la primera mitad y terminó con 8 pases completos en 15 intentos para 86 yardas. La primera selección global del Draft de 2026 había lanzado un touchdown en su debut de pretemporada ante Arizona, pero esta vez encontró más dificultades ante la defensiva de Houston.

El inicio fue cuesta arriba. En su tercer pase de la noche, Mendoza buscó por el centro del campo, pero el envío quedó largo y fue interceptado por Wade Woodaz, quien recorrió 80 yardas hasta la zona de anotación para colocar el 14-0. Mendoza intentó alcanzarlo en el regreso, pero Woodaz logró desprenderse de él cerca de la yarda 15.

El quarterback de Raiders tuvo cinco series ofensivas durante la primera mitad y únicamente consiguió llevar al equipo a un gol de campo. También fue capturado una vez y recibió varios golpes mientras enfrentaba a la segunda unidad defensiva de los Texans.

Houston había abierto el marcador en la primera serie con C.J. Stroud al mando. El quarterback completó 4 de 6 pases para 27 yardas y la ofensiva terminó el avance con un acarreo de 20 yardas de Woody Marks para touchdown.

Stroud fue uno de los pocos titulares de Houston que tuvo participación, junto con parte de la línea ofensiva. Del lado de Las Vegas, también descansaron varios nombres, entre ellos Kirk Cousins, Maxx Crosby, Ashton Jeanty y Brock Bowers.

Antes del descanso, Matt Gay conectó un gol de campo de 52 yardas para los Raiders, mientras Ka’imi Fairbairn respondió por Houston con patadas de 51 y 57 yardas. Los Texans se fueron al medio tiempo arriba 20-3.

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La reacción de Las Vegas comenzó en el tercer cuarto. Dylan Laube encontró la zona de anotación con un acarreo de cuatro yardas y redujo la diferencia a 20-10. Más adelante, Dare Ogunbowale, exjugador de Houston, se escapó 19 yardas para touchdown y acercó a los Raiders 20-16. Kansei Matsuzawa falló el punto extra, pero Las Vegas todavía tenía margen para una última serie.

Aidan O’Connell tomó el lugar de Mendoza durante la segunda mitad y fue quien terminó liderando el avance que cambió el resultado. Con 14 segundos en el reloj, el quarterback entró a la zona de anotación en un acarreo de una yarda para poner el 22-20.

Matsuzawa volvió a fallar el punto extra, pero la defensa sostuvo la ventaja y cerró el triunfo para los Raiders. El partido también dejó la participación de Jadeveon Clowney, quien jugó toda la primera mitad con Houston después de regresar al equipo con un contrato por un año. El ala defensiva terminó con una tackleada y una presión al quarterback.

Para Mendoza, el encuentro representó un segundo examen de pretemporada y una oportunidad de acumular repeticiones. Después de una primera aparición con mejores números, esta vez mostró margen de mejora en la toma de decisiones y el manejo de la presión. Raiders terminó rescatando la victoria, mientras el novato continúa su proceso detrás de Kirk Cousins y busca acercarse al puesto de titular durante la temporada 2026.

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