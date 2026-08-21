Jeff Hardy vuela y define una pelea que anticipó tres rivalidades para TNA Lockdown

AJ Francis estuvo cerca de definir el combate, pero una reacción de The Hardys cambió el desenlace

Elijah, Moose y The Hardys consiguieron una victoria de peso antes de Lockdown al imponerse a AJ Francis, Frankie Kazarian y The Nemeths en una lucha de ocho hombres que reunió varias rivalidades rumbo al próximo evento de TNA. Jeff Hardy y Kazarian comenzaron el combate, pero pronto los relevos permitieron que Elijah y Moose también tomaran protagonismo. Ryan Nemeth quedó aislado durante varios minutos y recibió castigo de Elijah, mientras los integrantes de ambos equipos terminaron entrando al ring para provocar una pelea colectiva. La tensión respondió a los cruces programados para Lockdown, donde The Hardys enfrentarán a The Nemeths por los campeonatos de parejas, Elijah volverá a encontrarse con Francis y Moose se medirá con Kazarian.

El control cambió en distintos momentos y AJ Francis consiguió frenar a Elijah con ayuda de Kazarian, mientras Nic y Ryan Nemeth buscaron mantener lejos de la acción a Matt y Jeff Hardy. Moose recuperó terreno después de ingresar frente a Nic, y junto con Matt ejecutó Poetry in Motion antes de que Hardy conectara un Side Effect. Más adelante, Francis castigó a Matt con un running knee y un World’s Strongest Slam, pero su intento de seguir atacando desde la esquina terminó mal. Matt reaccionó con un Side Effect desde las alturas y finalmente consiguió entregar el relevo a Jeff, quien ingresó para enfrentar a los dos hermanos Nemeth.

Los segundos finales tuvieron intervenciones de prácticamente todos los participantes. Jeff Hardy conectó Whisper in the Wind sobre Nic y Ryan, Kazarian respondió con una patada y Moose apareció inmediatamente para derribarlo. Francis estuvo cerca de definir el encuentro después de atacar a Jeff, pero Elijah interrumpió la cobertura. Cuando AJ buscó el Down Payment, Elijah lo empujó hacia Matt Hardy, quien recibió a Francis con un Twist of Fate. Jeff aprovechó entonces el momento, subió a la tercera cuerda y conectó el Swanton Bomb para conseguir la cuenta de tres y darle el triunfo a Elijah, Moose y The Hardys, quienes llegan con impulso a sus respectivos enfrentamientos en Lockdown.

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Rich Swann derrota a Mr. Elegance con inesperado final

Rich Swann firmó una victoria que puede marcar un punto importante dentro de su paso por TNA al imponerse a Mr. Elegance en un combate que mantuvo ritmo desde los primeros minutos. Los dos luchadores intercambiaron ataques desde el arranque, aunque la intervención de M permitió que Heather sorprendiera a Swann con un DDT a espaldas del árbitro. Esa acción cambió el control de la lucha y permitió que Elegance comenzara a imponer condiciones sobre el cuadrilátero.

Mr. Elegance tomó ventaja con una ofensiva en la que destacó un suplex vertical que sostuvo durante cerca de 30 segundos, además de un candado al cuello, rodillazos, un German suplex y una clothesline que estuvieron cerca de darle la victoria. Swann resistió y logró responder con varios golpes, un backfist y un splash que pusieron contra las cuerdas a su rival, aunque Elegance también tuvo una nueva oportunidad después de conectar un double knee que no fue suficiente para terminar el encuentro.

El desenlace llegó cuando Elegance buscó aplicar el Excuze Moi para cerrar la lucha. Swann consiguió revertir la maniobra y atrapó de inmediato a su rival con un roll-up para conseguir la cuenta de tres. La victoria confirmó el regreso de Rich Swann a la senda del triunfo y dejó una consecuencia directa para su oponente: Mr. Elegance sufrió su primera derrota individual dentro de TNA, un resultado que modifica su registro después de mantenerse sin caídas en combates uno contra uno.

Jada Stone sobrevive al castigo y elimina a Heather en la semifinal

Jada Stone consiguió su boleto a la final del torneo por el TNA Knockouts Television Championship después de derrotar a Heather By Elegance en la segunda semifinal de la competencia. El resultado evitó una final completamente dominada por The Elegance Brand, ya que M había asegurado previamente su lugar tras superar a Indi Hartwell. Heather intentó sorprender a Stone desde el inicio del combate, pero su rival anticipó el ataque y respondió con una ofensiva que incluyó dropkick y standing moonsault.

Heather logró cambiar el rumbo durante varios minutos con pisotones, un suplex y una llave de rendición, aunque Stone encontró espacios para escapar y respondió con clothesline, patada a la cabeza y split-legged moonsault. El intercambio aumentó cuando Heather conectó un stunner y buscó un double stomp desde la tercera cuerda, pero Stone evitó el impacto y ambas luchadoras comenzaron una serie de coberturas que estuvieron cerca de terminar el combate. La acción también salió del cuadrilátero, donde Heather aplicó un German suplex sobre el borde del ring.

Stone reaccionó y conectó una hurricanrana que mandó a su rival al suelo antes de que ambas regresaran al ring para evitar la cuenta del árbitro. Una vez dentro, Jada Stone aprovechó el momento y aplicó el Spark Stunner para conseguir la cuenta de tres. Con la victoria, Stone avanzó a la final del torneo por el TNA Knockouts Television Championship y acabó con la posibilidad de un duelo entre integrantes de The Elegance Brand por el título.

Myers hace trampa ante Aichner y consigue ventaja clave para The System

Brian Myers consiguió una victoria clave sobre Fabian Aichner antes de Lethal Lockdown, resultado que otorgó a The System la ventaja para el combate dentro de la jaula. Myers y Aichner llegaron al enfrentamiento con conocimiento previo de sus estilos, por lo que el inicio tuvo intercambios constantes y momentos de dominio para ambos. Aichner utilizó su fuerza y movilidad para conectar un crossbody que incluso provocó una herida en Myers, mientras que el integrante de The System recurrió a distintas maniobras para frenar el ritmo de su rival y llevar la acción hacia el borde del ring.

El combate cambió cuando Myers consiguió derribar a Aichner hacia el exterior después de una superkick y estuvo cerca de ganar por cuenta fuera, aunque Fabian regresó antes de que el árbitro llegara a diez. Aichner respondió más adelante con un crossbody, un moonsault y un vuelo desde la parte superior del poste hacia el exterior. También conectó un DDT desde la cuerda superior y aplicó una llave al cuello que estuvo cerca de obligar a Myers a rendirse, pero este consiguió alcanzar las cuerdas con un dedo para romper el castigo. Myers recuperó terreno con un DDT y posteriormente conectó una spear, aunque Aichner logró levantar el hombro antes de la cuenta de tres.

Con el árbitro sin observar la acción, Myers conectó un golpe bajo y posteriormente aplicó el Roster Cut clothesline para conseguir la cuenta definitiva. Con este triunfo, Brian Myers aseguró la ventaja para The System en Lethal Lockdown, donde hará equipo con Eddie Edwards, Bear Bronson y Alisha Edwards. Del otro lado estarán Fabian Aichner, Ricky Sosa, KC Navarro y Jada Stone en un combate dentro de una jaula de acero bajo una dinámica similar a War Games.

Harley Hudson tenía que ganar o irse de TNA

Harley Hudson llegó a su combate contra Alisha Edwards con algo más que una victoria en juego, ya que Daria Rae había establecido que una derrota significaría su salida de TNA. Rae se integró a la mesa de comentarios y explicó que su decisión se debía al registro de Hudson, quien únicamente había conseguido cuatro triunfos durante el último año. Alisha trató de aprovechar la presión desde el inicio con una cobertura rápida, pero Hudson logró escapar y ambas comenzaron un intercambio que poco a poco llevó la acción hacia el exterior del cuadrilátero.

Edwards tomó el control después de estrellar la cabeza de Hudson contra el poste y mantuvo el castigo con pisotones y golpes dentro del ring. Eddie Edwards también intentó intervenir desde ringside al sujetar el tobillo de Harley, mientras Alisha recurrió a un jalón de cabello para derribarla. Hudson consiguió recuperarse con una serie de thrust-kicks, un hip attack en la esquina y posteriormente un fallaway slam. Alisha respondió cuando evitó un cutter con un ataque a los ojos y conectó el Delish, pero Hudson logró levantar el hombro antes de la cuenta de tres.

La situación cambió en los instantes finales después de que Edwards comenzara a provocar verbalmente a su rival. Hudson reaccionó al castigo y encontró la oportunidad para atrapar a Alisha en una rápida cobertura que terminó con la cuenta definitiva del árbitro. El resultado permitió que Harley Hudson superara la prueba impuesta por Daria Rae y evitara el despido que estaba condicionado a una derrota. Con el triunfo sobre Alisha Edwards, Hudson mantuvo su lugar en TNA y sumó una victoria en un combate donde su continuidad dentro de la empresa estaba directamente en juego.

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