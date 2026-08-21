Jacob deGrom hace historia en MLB y alcanza los 2,000 ponches

El abridor de los Rangers alcanzó la histórica cifra en su juego 272 y quedó únicamente detrás de Randy Johnson en rapidez

Jacob deGrom. RON JENKINS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Jacob deGrom volvió a colocar su nombre entre los grandes lanzadores de las Grandes Ligas. El abridor de los Texas Rangers alcanzó los 2,000 ponches de por vida durante el partido frente a los Washington Nationals en el Globe Life Field, una cifra que consiguió con una rapidez pocas veces vista en la historia de MLB.

El derecho llegó al encuentro a solo dos ponches de la marca y no tardó en alcanzarla. En la primera entrada retiró por la vía de los strikes a Daylen Lile y Abimelec Ortiz, con lo que llegó oficialmente al histórico registro. Tras conseguirlo, deGrom recibió el reconocimiento de los aficionados y respondió levantando la gorra desde el montículo.

Jacob deGrom is the newest member of the 2,000 strikeouts club 🔥 pic.twitter.com/DwQN0JAYxe — MLB (@MLB) August 21, 2026

DeGrom, el segundo más rápido en llegar a 2,000 ponches

La cifra adquiere todavía mayor dimensión por la cantidad de partidos que necesitó para alcanzarla. DeGrom llegó a los 2,000 chocolates en su juego número 272, con lo que se convirtió en el segundo pitcher más rápido de la historia en conseguirlo. Solo Randy Johnson necesitó menos apariciones, al lograrlo en 262 encuentros.

El lanzador de Texas también ocupa el segundo puesto si la comparación se realiza por entradas trabajadas. DeGrom alcanzó la marca después de 1,661 innings, únicamente por detrás de Chris Sale, quien lo consiguió en 1,626. Ambas cifras reflejan la capacidad del derecho para generar ponches durante una carrera marcada por temporadas de dominio y también por distintos problemas físicos.

Además, deGrom se convirtió en el pitcher número 95 en la historia de MLB en alcanzar los 2,000 ponches, de acuerdo con datos de Elias Sports Bureau. También es el noveno lanzador activo en llegar a esa cantidad y el segundo que lo consigue durante la temporada 2026, después de Aaron Nola.

Jacob deGrom is the 9th active pitcher to reach 2,000 career strikeouts! https://t.co/F7ASSj0DHd pic.twitter.com/Gwnm620KTW — MLB (@MLB) August 21, 2026

Un nuevo capítulo con los Rangers

El logro también tiene un significado especial para Texas. DeGrom es apenas el tercer pitcher en la historia de los Rangers, desde 1972, que consigue su ponche número 2,000 vistiendo el uniforme del equipo. Antes lo hicieron Ferguson Jenkins en 1974 y Cole Hamels en 2016.

Su carrera ha estado marcada por dos premios Cy Young, cuatro selecciones al Juego de Estrellas y una etapa dominante con los New York Mets antes de firmar con Texas. A pesar de las lesiones que redujeron considerablemente su actividad en algunos años, su capacidad para retirar bateadores por la vía del ponche se ha mantenido como una de sus principales características.

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La marca de los 2,000 ponches representa ahora otro capítulo dentro de una trayectoria que ha combinado dominio, velocidad y precisión desde el montículo. Jacob deGrom no solo ingresó a un grupo reducido de lanzadores con esa cifra, sino que lo hizo a un ritmo superado únicamente por algunos de los nombres más importantes en la historia del pitcheo de MLB.

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