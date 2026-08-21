Luis Ángel Firpo vs Alajuelense, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 4, goles y resultado en directo
No te pierdas un solo detalle del duelo entre salvadoreños y costarricenses en la actividad de la jornada 4 del Grupo A
Alineaciones del Luis Ángel Firpo vs Alajuelense para la jornada 4, al momento
Estas son las alineaciones del partido de la jornada 4 de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf, donde los dos equipos contarán con sus mejores elementos disponibles para buscar quedarse con la victoria.
Luis Ángel Firpo: Felipe Amaya (25); Marlon Cornejo (2), Wilber Arizala (3), Eduardo Vigil (6), Jonathan Jiménez (24); Víctor García (10), Mauricio Cerritos (17), Diego Ortez (27), Rafael Águila (28); Styven Vásquez (7), Michell Mercado (26).
Suplentes (Luis Ángel Firpo): Geonathan Barrera (1), Misael Erazo (29), Erivan Flores (4), Lizandro Claros (5), Herson Rodríguez (14), Brayan Landaverde (8), Mauro González (9), Óscar Cerén (16), José Valencia (20), Diego Guevara (23), Nelson Díaz (35), Elmer Rodríguez (36).
Alajuelense: Washington Ortega (23); Alexis Gamboa (13), Yeison Molina (21), Rónald Matarrita (22), Yerlan Sosa (28); Celso Borges (5), Jeison Lucumí (33), Creichel Pérez (34), Rashir Parkins (35), Kenyel Michel (99); Ronaldo Cisneros (18).
Suplentes (Alajuelense): Bayron Mora (1), Daniel Velásquez (40), Deylan Paz (2), Anthony Hernández (7), Ángel Zaldívar (9), Roan Wilson (14), Farbod Samadian (15), Aarón Salazar (24), Kyan McDonald (27), Deylan Aguilar (29), Esteban Cruz (39), John Paul Ruiz (42).
¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? Luis Ángel Firpo vs Alajuelense
La Copa Centroamericana de Concacaf se comenzó a organizar a partir del año 2023 y desde entonces un solo equipo y país es amo y dueño de la competencia, como es el caso del propio Alajuelense de Costa Rica al ganar las tres ediciones que se han llevado a cabo. Por lo que es el principal candidato a quedarse con el título en este 2026.
2023 | Alajuelense 4-1 (global) Real Estelí
2024 | Alajuelense 3-2 (global) Real Estelí
2025 | Alajuelense 1-1 (4-3 penales) Xelajú
Transmisión en vivo, Firpo vs Alajuelense por la Copa Centroamericana 2026 (Exclusivo para Estados Unidos)
¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas
La Copa Centroamericana 2026 cuenta con 20 clubes distribuidos en cuatro grupos de cinco equipos, donde cada participante disputa cuatro partidos, dos como local y dos como visitante. Los dos primeros de cada grupo clasifican a los cuartos de final, instancia desde la cual las eliminatorias se juegan a ida y vuelta hasta definir al campeón. Los ocho clasificados son ordenados según su rendimiento en la fase de grupos y los cruces de cuartos quedan establecidos como 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°. Además, los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In obtienen un boleto para la Copa de Campeones de Concacaf 2027, mientras que el campeón de la Copa Centroamericana avanza directamente a los octavos de final de ese certamen.
¡Bienvenidos!
Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre Luis Ángel Firpo de El Salvador y Alajuelense de Costa Rica en el Estadio Nacional de las Delicias, en duelo correspondiente a la jornada 4 de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf, por lo que se espera que sea un duelo reñido entre ambos clubes.
Los salvadoreños deberán aprovechar la localía para quedarse con la victoria, ya que de sumar de a tres puntos llegaría a seis puntos, con lo que alcanzaría a su rival en turno que está en la cima del Grupo A, dejando atrás al resto de conjuntos que conforman dicho sector como es el Plaza Amador, Xelajú y Diriangén.
Por su parte, un triunfo de los ticos los colocaría como líderes absolutos con nueve posibles puntos, afianzándose en dicha posición con tres victorias al hilo. Algo que ninguno de sus rivales en el Grupo A han podido hacer.
¿A qué hora juega Luis Ángel Firpo vs Alajuelense y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 20 de agosto?
El duelo entre el Firpo y Alajuelense en Santa Tecla, El salvador se llevará a cabo este jueves 20 de agosto, en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México. Por lo que ya entrada la noche se dará a conocer al vencedor de este compromiso de la jornada 4 de la fase de grupos.
Últimos resultados y antecedentes del Luis Ángel Firpo vs Alajuelense
Esta es la segunda ocasión que salvadoreños y costarricenses se vean las caras. La primera fue hace dos años, en agosto de 2024, cuando el Alajuelense se impuso con marcador de 4-3 en el Estadio Jorge ‘Mágico’ González. Por lo que los de Santa Tecla tienen la espina clavada desde hace dos años.