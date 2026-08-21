Luis Ángel Firpo vs Alajuelense, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 4, goles y resultado en directo

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Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre Luis Ángel Firpo de El Salvador y Alajuelense de Costa Rica en el Estadio Nacional de las Delicias, en duelo correspondiente a la jornada 4 de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf, por lo que se espera que sea un duelo reñido entre ambos clubes.

Los salvadoreños deberán aprovechar la localía para quedarse con la victoria, ya que de sumar de a tres puntos llegaría a seis puntos, con lo que alcanzaría a su rival en turno que está en la cima del Grupo A, dejando atrás al resto de conjuntos que conforman dicho sector como es el Plaza Amador, Xelajú y Diriangén.

Por su parte, un triunfo de los ticos los colocaría como líderes absolutos con nueve posibles puntos, afianzándose en dicha posición con tres victorias al hilo. Algo que ninguno de sus rivales en el Grupo A han podido hacer.