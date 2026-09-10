Motagua 0-0 Alianza, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión cuartos de final, goles y resultado en directo
El conjunto hondureño recibe al cuadro salvadoreño en el primer capítulo de una serie que definirá a uno de los semifinalistas del torneo de Concacaf
La Copa Centroamericana 2026 entra en su fase decisiva y uno de los cruces más esperados de los cuartos de final enfrenta a Motagua y Alianza FC. Los dos equipos llegan después de superar una fase de grupos complicada y ahora buscarán tomar ventaja en el primer partido de una serie que se definirá en territorio salvadoreño.
El Estadio Nacional Chelato Uclés será el escenario del primer enfrentamiento entre el conjunto hondureño y el representante salvadoreño. Motagua intentará aprovechar la localía para conseguir un resultado favorable, mientras que Alianza buscará trasladar el buen momento que mostró en la fase anterior a una eliminatoria internacional.
Min. 25 | Motagua 0-0 Alianza | Motagua mantiene el control absoluto del encuentro y es el equipo que propone en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Con la ventaja de un hombre más tras la expulsión de Julio Sibrián al minuto 8, el conjunto hondureño se adueña de la posesión e intenta encontrar espacios para romper el bloque defensivo de Alianza.
Sin embargo, el cuadro salvadoreño ha respondido con orden táctico. A pesar de jugar con diez elementos, Alianza se ha replegado correctamente, mantiene sus líneas juntas y evita que Motagua encuentre caminos claros hacia el arco de Mario González. Los locales dominan la pelota, pero todavía no logran transformar esa superioridad en ocasiones de verdadero peligro.
Min. 20 | Motagua 0-0 Alianza | ¡Alianza intenta reaccionar pese a la desventaja numérica! El conjunto salvadoreño encontró una oportunidad a balón detenido después de una falta en el mediocampo y buscó sorprender al equipo local con un cobro directo.
Sin embargo, la ejecución no llevó suficiente potencia y el disparo terminó directamente en la ubicación del guardameta de Motagua, quien controló la pelota sin mayores complicaciones. De esta manera, el arquero hondureño corta el breve intento ofensivo de los visitantes, que siguen obligados a defenderse con un hombre menos tras la expulsión de Julio Sibrián al minuto 8.
Min. 16 | Motagua 0-0 Alianza | ¡Motagua sigue buscando abrir el marcador ante un Alianza que resiste con un hombre menos! El conjunto hondureño aprovecha la superioridad numérica y adelanta cada vez más sus líneas en busca de encontrar espacios en la defensa salvadoreña.
Alejandro Reyes tomó la pelota por la banda y buscó generar peligro con un centro al área, pero el envío terminó impactando en un rival y la jugada derivó en tiro de esquina. Motagua no dejó escapar la oportunidad y decidió ejecutar la acción en corto para sorprender a la zaga visitante.
Tras la combinación, Denis Meléndez apareció con un potente disparo desde fuera del área, buscando vencer al guardameta de Alianza, pero la defensa logró interponerse en el camino del balón y evitó que la jugada terminara en una ocasión clara de gol.
Cambio de Alianza
Min. 12 | Motagua 0-0 Alianza | ¡Motagua intenta aprovechar la ventaja numérica! Después de la expulsión de Julio Sibrián, el conjunto hondureño adelanta líneas y busca tomar el control absoluto del encuentro ante un Alianza que tuvo que modificar rápidamente su planteamiento para reorganizar su defensa.
Jeffryn Macías apareció por el sector derecho y probó con un disparo buscando sorprender al guardameta salvadoreño, pero el remate terminó saliendo desviado por un costado de la portería. El cuadro local ya comienza a encontrar espacios ante los diez hombres de Alianza, aunque todavía no logra reflejar esa superioridad en el marcador.
El técnico Roberto Pompei mueve sus piezas inmediatamente después de la tarjeta roja y realiza su primera modificación del partido: sale Noel Rivera y entra Juan Monteagudo, con la intención de fortalecer la zona defensiva y mantener el orden ante la presión de Motagua.
Alianza tendrá que resistir gran parte del encuentro con un jugador menos, mientras que Motagua buscará acelerar el ritmo para encontrar el gol que le permita tomar ventaja en esta ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026.
¡EXPULSIÓN TEMPRANA QUE CAMBIA EL PARTIDO!
Min. 8 | Motagua 0-0 Alianza | Alianza se queda con un hombre menos apenas en los primeros minutos del encuentro después de una dura entrada de Julio Sibrián sobre Jeffryn Macías en la zona de medio campo.
El defensor salvadoreño llegó con fuerza a una barrida buscando cortar el avance del atacante de Motagua, pero el contacto terminó siendo sancionado por el árbitro con tarjeta roja directa. La decisión deja al conjunto visitante obligado a replantear su estrategia durante prácticamente todo el partido.
Motagua tendrá ahora una ventaja numérica importante en su intento por tomar ventaja en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. Alianza deberá reorganizar sus líneas, cerrar espacios y resistir la presión del cuadro hondureño con diez jugadores sobre el terreno de juego.
Min. 4 | Motagua 0-0 Alianza | ¡Primera llegada de peligro para los locales! Jeffryn Macías encontró espacio por la banda izquierda y aceleró para ganar metros ante la defensa de Alianza. El atacante de Motagua levantó la cabeza y mandó un centro buscando a sus compañeros en el segundo poste, intentando sorprender a la zaga salvadoreña.
Sin embargo, el servicio no encontró rematador dentro del área y la pelota cruzó de lado a lado sin que ningún jugador azul pudiera conectar el envío. La jugada terminó en saque de meta para Alianza, que mantiene el orden defensivo en estos primeros minutos ante un Motagua que intenta tomar la iniciativa en casa.
ARRANCA EL PARTIDO
Min. 1 | Motagua 0-0 Alianza | Arranca el partido en el Estadio Nacional Chelato Uclés! El primer capítulo de esta serie de cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 ya está en marcha y el conjunto local intenta imponer condiciones desde los primeros segundos. Motagua toma la iniciativa, busca hacerse dueño de la posesión y rápidamente intenta encontrar espacios con un trazo largo hacia el sector ofensivo, pero la jugada queda invalidada por posición adelantada.
Comienza la ceremonia previa al arranque del partido y solo segundos nos separan de ver cómo se mueve la pelota para este choque entre Motagua y Alianza en la Copa Centroamericana 2026.
Estamos a solo unos minutos del silbatazo inicial y los jugadores de ambos equipos ya saltan al terreno de juego para que podamos vivir el arranque de este choque en la Concacaf.
Todo listo en el Estadio Nacional Chelato Uclés
Los protagonistas ya pisan el terreno de juego. Motagua y Alianza saltaron a la cancha para realizar los ejercicios de calentamiento, a menos de 15 minutos del silbatazo inicial de un partido que marcará el primer capítulo de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026.
Los futbolistas de ambos equipos afinan los últimos detalles antes del comienzo del encuentro, mientras los cuerpos técnicos supervisan los movimientos previos al duelo. El ambiente comienza a crecer en el Estadio Nacional Chelato Uclés, donde el conjunto hondureño buscará aprovechar la condición de local.
Un duelo con historia por escribir en la Copa Centroamericana
El enfrentamiento entre Motagua y Alianza ya tiene un ingrediente especial antes de que ruede el balón en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Además de estar en juego un boleto a las semifinales de la Copa Centroamericana 2026, este compromiso marcará un nuevo capítulo entre dos clubes con tradición en la región.
Será la primera vez que Motagua se enfrente a un equipo salvadoreño en la ronda de cuartos de final de la Copa Centroamericana, por lo que el conjunto hondureño buscará hacer valer su experiencia internacional y aprovechar la localía para tomar ventaja en la serie.
Formaciones del Motagua vs Alianza, al momento: así salen al partido de hoy
Ambos equipos saltan al terreno de juego con sus mejores elementos disponibles para el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. Tanto Motagua como Alianza buscan tomar ventaja en una serie que se definirá en territorio salvadoreño.
Alineación de Alianza FC
13- Mario González; 03- Julio Sibrián, 16- Henry Romero C, 26- Noel Rivera, 56- David León; 06- Narciso Orellana, 08- Harold Osorio, 14- William Parra; 07- Matías Mier, 10- Leonardo Menjívar y 19- Nelson Rodríguez.
DT: Roberto Pompei
El conjunto salvadoreño apuesta por una base con experiencia para intentar resistir la presión de Motagua en Honduras y conseguir un resultado positivo que le permita cerrar la eliminatoria en casa con ventaja.
Alineación de Motagua
22- Luis Ortiz; 35- Cristopher Meléndez, 34- Giancarlo Sacaza, 4- Luis Vega, 17- Clever Portillo; 5- Óscar Discua, 8- Denis Meléndez, 23- Alejandro Reyes; 27- Jeffryn Macías, 19- Rodrigo de Olivera y 21- Jesús Batiz.
DT: Javier López
¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? Motagua vs Alianza
La Copa Centroamericana es un torneo relativamente reciente dentro del calendario de Concacaf, por lo que ninguno de los dos equipos cuenta todavía con un campeonato en esta competencia.
Motagua busca convertirse en uno de los protagonistas del torneo y sumar un título internacional a su historia. Alianza, uno de los clubes con mayor tradición de El Salvador, también quiere levantar un trofeo regional.
La eliminatoria representa una nueva oportunidad para ambos equipos de ampliar su presencia internacional y acercarse a los puestos que otorgan clasificación a competencias de mayor nivel dentro de Concacaf.
Últimos resultados y antecedentes del Motagua vs Alianza
Motagua y Alianza ya tienen historia reciente en competencias internacionales. Ambos equipos se han enfrentado en tres ocasiones y la ventaja pertenece al conjunto hondureño.
El primer duelo entre ambos ocurrió en la Liga Concacaf 2019, dentro de las semifinales. En el partido de ida disputado en El Salvador, Alianza y Motagua empataron 1-1.
Para la vuelta, el cuadro hondureño se impuso 3-0 y consiguió avanzar a la siguiente ronda.
Un año después volvieron a encontrarse en los octavos de final de la Liga Concacaf 2020. Alianza ganó 1-0 durante el tiempo reglamentario, pero Motagua consiguió imponerse en penales por 4-3 para continuar con vida en el torneo.
¿A qué hora juega Motagua vs Alianza y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 8 de septiembre?
El partido entre Motagua y Alianza FC por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 se disputará este miércoles 8 de septiembre en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
El encuentro comenzará a las 22:06 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible para los aficionados de Honduras y El Salvador a través de ESPN y Disney+ Premium.
Además, los seguidores en Estados Unidos podrán seguir el partido mediante el canal oficial de Concacaf en YouTube.
Motagua llega a esta instancia después de finalizar en el segundo lugar del Grupo D. El conjunto hondureño consiguió dos victorias y dos empates, aunque terminó detrás de Cartaginés por criterios de desempate.
Alianza, por su parte, fue líder del Grupo B. Los salvadoreños consiguieron tres triunfos en cuatro partidos y solamente sufrieron una derrota, resultado que les permitió avanzar como uno de los equipos con mejor rendimiento en la primera fase.