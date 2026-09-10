Motagua 0-0 Alianza, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión cuartos de final, goles y resultado en directo

El conjunto hondureño recibe al cuadro salvadoreño en el primer capítulo de una serie que definirá a uno de los semifinalistas del torneo de Concacaf

La Copa Centroamericana 2026 entra en su fase decisiva y uno de los cruces más esperados de los cuartos de final enfrenta a Motagua y Alianza FC. Los dos equipos llegan después de superar una fase de grupos complicada y ahora buscarán tomar ventaja en el primer partido de una serie que se definirá en territorio salvadoreño.

El Estadio Nacional Chelato Uclés será el escenario del primer enfrentamiento entre el conjunto hondureño y el representante salvadoreño. Motagua intentará aprovechar la localía para conseguir un resultado favorable, mientras que Alianza buscará trasladar el buen momento que mostró en la fase anterior a una eliminatoria internacional.