Yilmar Velásquez aclara su situación en Santa Fe: “He sido apartado por desacuerdos con el técnico”

El volante de 27 años publicó en sus redes sociales la razón de sus ausencias en Santa Fe durante el 2026-II.

Yilmar Velásquez en Santa Fe | Vizzor

Independiente Santa Fe no para de ser noticia. Este miércoles 9 de septiembre no solo se conoció que la sanción para jugar sin público contra el Deportes Tolima había sido apelada y aceptada por la Comisión Disciplinaria de la Dimayor. Sino que también se puso punto final a una novela de incertidumbre en cuanto a la situación de Yilmar Velásquez con el club.

Pasan por los partidos y la hinchada del club rojo capitalino siempre salía con la misma pregunta: ¿por qué no está Yilmar Velásquez?. Desde un tiempo atrás el volante de 27 años venía teniendo convocatorias bastante intermitentes en el equipo profesional y siempre llamó la atención esa situación.

Mediante sus redes sociales, el jugador de Independiente Santa Fe ha puesto punto final a la especulaciones. “Mi gente, los que se preguntan por mi situación. He sido apartado del grupo por desacuerdos con el actual técnico del equipo. Se tomó la decisión mutua de que sea apartado mientras él este a cargo. Nada de lesiones. Para todos aquellos que tenían dudas, esa es la verdad. Los mejores deseos para Santa Fe siempre”.

Yilmar Velásquez revela la razón de su ausencia | @yilmarvelasquez99

Santa Fe sigue perdiendo jugadores en el 2026-II

Así las cosas, la única razón para que Yilmar Velásquez no sea tenido en cuenta en Independiente Santa Fe son los desacuerdos con Pablo Repetto, director técnico actual del equipo ‘cardenal’. Con eso dicho y tomada la decisión de aparte del equipo mientras el uruguayo esté a cargo. El mediocampista no volvería a jugar con el ‘león’ en lo que resta del 2026.

A las bajas por toda la temporada actual de Juan Sebastián Quintero y Kevin Balanta por lesión. Se le estaría sumando la no presencia de Yilmar Velásquez. Un futbolista que se ha metido en el corazón de los hinchas santafereños y que en cada partido era tema de controversia por su no alineación.

El nacido en Apartado que fue la gran figura del único título conseguido por Pablo Repetto en Santa Fe, hasta el momento, no disputó ni 20 partidos en el 2026. Después de lo que fue la consagración en la Superliga, Yilmar Velásquez disputó 13 partidos en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I, dos juegos en Copa Libertadores, uno en Copa Sudamericana y uno en Copa BetPlay.

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