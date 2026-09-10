Guillermo Almada y las veces que estuvo cerca de dirigir a Cruz Azul antes de llegar al América

En los últimos años, el nombre del estratega charrúa ha estado muy ligado con La Máquina cada que busca nuevo timonel

Almada ha estado muy cerca de Cruz Azul en más de una ocasión | Imago7

Guillermo Almada está por vivir un nuevo capítulo en su carrera con su primer Clásico Joven como entrenador del América, pero su historia con Cruz Azul tiene varios episodios que pudieron haber cambiado el rumbo de ambas instituciones. Antes de llegar al banquillo azulcrema, el técnico uruguayo estuvo en más de una ocasión cerca de convertirse en el estratega de La Máquina.

La relación entre Almada y Cruz Azul no solo está marcada por enfrentamientos dentro de la cancha. En los últimos años, el nombre del entrenador apareció como una de las principales opciones para tomar el proyecto cementero en distintos momentos, aunque finalmente las circunstancias llevaron al club por otros caminos.

Cruz Azul buscó a Almada antes de elegir a Martín Anselmi

El primer acercamiento importante ocurrió a finales de 2023 e inicios de 2025, cuando Cruz Azul buscaba definir al entrenador que encabezaría una nueva etapa deportiva. Almada era uno de los candidatos que la directiva tenía contemplados debido a su trabajo con Pachuca y a la forma en la que sus equipos habían competido en la Liga MX.

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El uruguayo llegaba con una reputación construida a partir de su paso por Santos Laguna y Pachuca, clubes con los que logró desarrollar proyectos competitivos y alcanzar títulos. Su estilo de juego, basado en intensidad, presión y protagonismo con balón, encajaba con el perfil que buscaba la institución.

Sin embargo, Cruz Azul terminó inclinándose por Martín Anselmi. El estratega argentino fue elegido para tomar las riendas del equipo y comenzó una nueva etapa al frente de La Máquina, mientras Almada continuó su proceso con Pachuca.

La decisión terminó dando frutos para Cruz Azul durante el inicio de ese proyecto. Anselmi llevó al equipo a competir por los primeros puestos y alcanzó una final de Liga MX, aunque su ciclo posteriormente llegó a su fin antes de consolidarse en el club.

Almada volvió a aparecer como opción para La Máquina

El segundo momento en el que Almada estuvo cerca de Cruz Azul ocurrió después, cuando el equipo tuvo que tomar una decisión sobre quién ocuparía el banquillo en un nuevo proceso. El nombre del entrenador uruguayo nuevamente apareció como una alternativa para dirigir a La Máquina.

La directiva evaluó diferentes posibilidades, pero finalmente decidió mantener la continuidad interna y apostar por Joel Huiqui como responsable del proyecto. El exjugador cementero tomó el cargo y comenzó a preparar al equipo para el siguiente torneo.

La apuesta terminó teniendo un desenlace inesperado. Bajo el mando de Huiqui, Cruz Azul consiguió recuperar protagonismo y terminó conquistando el Clausura 2026, un campeonato que devolvió al club a la parte más alta del fútbol mexicano.

Mientras La Máquina celebraba un nuevo título, Almada continuaba construyendo su propia trayectoria. El entrenador uruguayo acumulaba experiencia y resultados que posteriormente lo llevaron a convertirse en una de las opciones más atractivas del mercado mexicano.

Un camino que finalmente llevó a Almada al América

Con el paso del tiempo, el destino colocó a Almada en otro de los grandes del fútbol mexicano. El América apostó por su proyecto y ahora el entrenador tendrá la responsabilidad de dirigir uno de los partidos más importantes del calendario: el Clásico Joven ante Cruz Azul.

La historia pudo haber sido diferente. Almada estuvo cerca de sentarse en el banquillo de La Máquina en al menos dos momentos distintos, pero las decisiones del club llevaron a otros entrenadores al cargo. Hoy, su primer enfrentamiento ante Cruz Azul como técnico del América llega acompañado de esos antecedentes.

Más allá de los caminos que no se cruzaron, el duelo representa un nuevo reto para el uruguayo. Frente a él estará un equipo que en algún momento pudo ser suyo y que, al igual que él, llega con una historia reciente marcada por títulos y protagonismo.

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