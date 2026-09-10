Onda tropical 38 se aproxima a México: trayectoria y qué estados que tendrán lluvias intensas y granizo

La onda tropical 38 comenzará a recorrer el sureste mexicano mientras persisten precipitaciones de distinta intensidad en numerosos estados

El SMN anticipa otro episodio de lluvias | REUTERS/Adnan Abidi/File Photo

México mantiene condiciones para lluvias, tormentas eléctricas y posible caída de granizo ante la interacción de varios sistemas meteorológicos, entre ellos el monzón mexicano, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y las ondas tropicales 37 y 38. Este miércoles 9 de septiembre, el nuevo sistema se aproxima a la península de Yucatán y comenzará a incrementar la humedad sobre el sureste del territorio nacional.

El escenario de precipitaciones no depende únicamente de la onda tropical 38. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias de hasta 150 milímetros en algunas zonas del país, mientras que otras entidades tendrán acumulados de entre 25 y 75 milímetros. Las tormentas pueden presentarse junto con descargas eléctricas, rachas de viento y granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones en zonas vulnerables.

Onda tropical 38: ¿Cuál es su trayectoria y en qué estados habrá tormentas y granizo?

Durante este miércoles, la onda tropical número 38 se aproxima desde el mar Caribe hacia la península de Yucatán, por lo que sus primeros efectos se concentran en el sureste. Su presencia favorecerá un aumento de las lluvias en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de contribuir a mantener las condiciones de inestabilidad sobre Tabasco y Chiapas.

Para el jueves 10 de septiembre, el sistema continuará su desplazamiento hacia el oeste y recorrerá sectores del sureste, sur y posteriormente el occidente de México. En combinación con otros fenómenos atmosféricos, mantendrá la posibilidad de tormentas en esas regiones. Al mismo tiempo, la onda tropical 37 avanzará por el occidente y se alejará gradualmente del país, mientras una nueva onda tropical, la número 39, se aproximará nuevamente a la península de Yucatán.

Para este miércoles 9 de septiembre, las precipitaciones más importantes se esperan en Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guerrero, con acumulados de 75 a 150 milímetros. En Sonora, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche se pronostican lluvias de 50 a 75 milímetros.

Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo tendrán lluvias puntuales de 25 a 50 milímetros. En Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México se contemplan intervalos de chubascos. El SMN señala que las precipitaciones pueden incluir actividad eléctrica y, en determinadas zonas, caída de granizo.

El panorama cambiará parcialmente durante el jueves. La combinación de la onda tropical 38, el monzón mexicano y otros sistemas mantendrá lluvias en el noroeste, norte, oriente, sur y sureste, mientras el pronóstico contempla precipitaciones puntuales intensas principalmente en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Michoacán. También persistirá la posibilidad de granizo en zonas del centro y occidente del país.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos, especialmente en regiones donde se esperan los mayores acumulados. Las lluvias pueden provocar aumento en corrientes de agua, inundaciones, encharcamientos y afectaciones a la circulación, mientras las rachas de viento asociadas a las tormentas podrían derribar ramas, árboles o anuncios.

Clima hoy en CDMX: conoce el pronóstico del tiempo

Para este miércoles 9 de septiembre, la Ciudad de México presenta condiciones para lluvias y chubascos durante la tarde y noche, acompañados de actividad eléctrica y posibilidad de granizo. El pronóstico del SMN establece una temperatura máxima de entre 24 y 26 grados Celsius y una mínima de 13 a 15 grados.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó Alerta Amarilla en las 16 alcaldías de la capital por lluvias fuertes y posible caída de granizo. Se estiman acumulaciones de entre 15 y 29 milímetros durante el periodo de mayor actividad, además de posibles encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas y afectaciones por el viento.

La mayor probabilidad de lluvia se concentra entre la tarde y las primeras horas de la noche. Los pronósticos meteorológicos señalan que las precipitaciones pueden intensificarse entre aproximadamente las 17:00 y las 22:00 horas, por lo que se recomienda considerar tiempos adicionales de traslado y consultar las actualizaciones de Protección Civil antes de salir.

Las lluvias continuarán formando parte del panorama de la capital durante los próximos días. Para el jueves 10 y viernes 11 de septiembre se mantienen probabilidades de precipitación y temperaturas máximas cercanas a los 23 y 24 grados, por lo que las condiciones húmedas permanecerán en el Valle de México mientras las ondas tropicales avanzan por el territorio nacional.

Te puede interesar: