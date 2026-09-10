Gaby López apunta a los Angeles 2028 como el cierre de su carrera en el golf

La golfista mexicana habló con El Golf es Claro sobre su ilusión por competir en Riviera Country Club

Gaby López tiene en la mira uno de los eventos más importantes de su carrera. La golfista mexicana aseguró que los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 que se disputarán en el Riviera Country Club representan una fecha especial dentro de su trayectoria y reconoció que podría tratarse de un momento que marque el cierre de su etapa como profesional.

Durante una entrevista con El Golf es Claro, la mexicana habló sobre la expectativa que le genera la justa olímpica y la posibilidad de competir en un escenario que conoce por su importancia dentro del golf internacional.

“Los Juegos Olímpicos que se van a dar en el Riviera Country Club, creo que es el evento que va a culminar mi carrera, es un evento que, por supuesto, estoy muy emocionada de que se acerque”, comentó López.

La jugadora mexicana explicó que, aunque mantiene la ilusión por disputar los Juegos Olímpicos, busca concentrarse en el presente y evitar agregar presión a su preparación. Para Gaby, el objetivo es disfrutar cada etapa del proceso y continuar con la dinámica que ha llevado durante la temporada.

“Trato de no ponerme tanta presión, trato de no ponerle tanta atención tampoco al tema de los Juegos Olímpicos, sino llevarme los días como me los estoy llevando, de una manera en la que estoy disfrutando mucho del golf”, señaló.

Gaby López mantiene el enfoque antes de la cita olímpica

Gaby López mira hacia los próximos Juegos Olímpicos. | Imago7.

La golfista mexicana atraviesa una temporada en la que busca cerrar de buena forma el calendario del LPGA Tour. López explicó que todavía quedan torneos importantes por disputar y que trabaja en pequeños ajustes para llegar en buenas condiciones al cierre del año.

“Estoy muy contenta con la temporada que hemos tenido. Quedan seis torneos, es la postemporada y únicamente las mejores 60 del tour van a Asia. Muy emocionada por cómo estamos haciendo algunos pequeños ajustes para cerrar bien el año”, mencionó.

Los Juegos Olímpicos tienen un significado especial para López, quien ya representó a México en tres ediciones de la competencia: Rio 2016, Tokio 2020 y Paris 2024. La golfista ha sido una de las principales representantes del país en el circuito internacional durante los últimos años.

La sede de Riviera Country Club, en Los Ángeles, añade un elemento especial para la mexicana, pues se trata de uno de los campos más reconocidos de Estados Unidos y un escenario que recibirá por primera vez al golf olímpico en esa ciudad.

Gaby López también espera su debut en el TGL

Además de hablar sobre los Juegos Olímpicos, Gaby López también compartió su emoción por formar parte del TGL, la nueva liga de golf creada por Tiger Woods y Rory McIlroy que busca presentar un formato diferente para el deporte. La mexicana será parte del equipo Los Angeles Golf Club en la rama femenil y destacó la diferencia que tendrá esta competencia respecto a los torneos tradicionales.

“Estamos súper emocionados de ser parte de esta nueva modalidad de jugar el golf profesional, que es en un estadio donde la gente está haciendo relajo, está echando porras. Es un concepto totalmente distinto”, explicó.

López destacó que el formato por equipos será una experiencia diferente para los golfistas, acostumbrados a competir de manera individual en la mayoría de los torneos.

“Lo que es un formato en equipo, donde el golf es tan individual en el día a día, poder hacerlo junto con mis compañeras va a ser muy divertido. Ojalá podamos juntarnos, hacer sinergia para poder hacer un gran equipo y ganar el torneo”, finalizó.

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