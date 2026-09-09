Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana, en vivo: transmisión Juego 2 de la Serie del Rey, Liga Mexicana de Béisbol 2026

Los Olmecas quieren tomar una ventaja importante antes de viajar a Villahermosa, mientras que los Toros buscan igualar la serie

La emoción de la Liga Mexicana de Béisbol 2026 sigue en el Toros Mobil Park de Tijuana para el segundo juego de la Serie del Rey 2026, con el partido entre los Olmecas de Tabasco y los Toros de Tijuana. Los campeones de la Zona Sur y la Zona norte prometen un agarrón de grandes batazos, duelos de pitcheo y momentos de tensión en el diamante. La afición tijuanense vivirá una cita en casa llena de emociones antes de que la serie cambie de escenario. No te pierdas el Juego 2 y disfruta cada lanzamiento, batazo y jugada defensiva en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana hoy martes 9 de septiembre?

El juego número 2 de la Serie del Rey 2026 comienza en punto de las 20:35 horas, tiempo de la Ciudad de México. En tierra tijuanense el juego comenzará en punto de las 19:35 horas.

Serie del Rey 2026: ¿Dónde ver en vivo el Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana de la Liga Mexicana de Béisbol?

Podrás seguir en vivo el juego 2 de la Serie del Rey entre Olmecas de Tabasco y Toros de Tijuana a través de la multiplataforma de Claro Sports:

Sitio web: Ingresa directamente a Claro Sports desde cualquier computadora o navegador del celular.

YouTube: Sigue la señal abierta a través del canal oficial de Claro Sports en YouTube.

Aplicación móvil: Descarga la app oficial para dispositivos mediante Google Play o App Store.

Smart TV y streaming: También estará disponible mediante plataformas como Claro Video y canales de Prime Video.

Asimismo se podrán ver en Claro Sports en México a través de los operadores de televisión Totalplay y Dish.

¿Cómo va la Serie del Rey de la LMB 2026?

La Serie del Rey 2026 entre Olmecas y Toros va 1-0 a favor del equipo de Tabasco quienes vencieron el día de ayer a la novena tijuanense 7-1. El partido se mantiene en Tijuana, en el Toros Mobil Park, por lo que es una oportunidad inmejorable para que la novena astada logre empatar la serie ya que si no lo hace los próximos juegos en Villahermosa podrían definir el título.

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