Motagua vs Alianza en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

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Motagua vs Alianza, en vivo y en directo | Claro Sports

Motagua y Alianza FC se enfrentan por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026, en una serie entre dos equipos que consiguieron avanzar desde una fase de grupos muy pareja. Los Azules buscarán aprovechar la localía para sacar ventaja antes de viajar a El Salvador, mientras que los Albos intentarán trasladar al plano internacional el buen rendimiento que mostraron durante la primera fase.

Motagua clasificó a los cuartos de final después de terminar segundo del Grupo D por detrás de Cartaginés. El equipo dirigido por Javier López consiguió dos victorias y dos empates y terminó igualado con los costarricenses incluso en diferencia de goles, pero una tarjeta amarilla más terminó relegándolo al segundo puesto. El Ciclón, sin embargo, todavía busca mayor regularidad en el torneo hondureño: ocupa el quinto lugar y llega a este compromiso después de empatar 0-0 frente a Independiente.

Por su parte, Alianza FC fue el ganador del Grupo B, que compartió con Marathón, Herediano, Real Estelí y Antigua GFC. El conjunto de Roberto Pompei ganó tres de sus cuatro partidos y solamente sufrió una derrota para quedarse con el primer lugar de una zona muy disputada. Su rendimiento internacional contrasta con el comienzo en la liga salvadoreña, donde suma nueve puntos y ocupa la séptima posición, a siete unidades del líder FAS. Los Albos buscarán volver a mostrar su mejor versión en la Copa Centroamericana para llevarse un buen resultado de Honduras.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Motagua vs Alianza de cuartos de final de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre Motagua y Alianza se disputará el miércoles 8 de septiembre a las 22:06 horas en el estadio Nacional Chelato Ucles. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de ESPN y Disney+ Premium para el público de Honduras y El Salvador. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Motagua vs Alianza hoy

Ni Motagua ni Alianza cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Javier López y Roberto Pompei no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos encuentros.

Motagua: Luis Ortiz; Cristopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Clever Portillo; Oscar Padilla; Jefryn Macías, Denis Meléndez, José Reyes, Jesús Batiz; y Rodrigo De Olivera. DT: Javier López.

Alianza: Mario González; William Parra, Julio Sibrián, Juan Monteagudo, Nelson Rodríguez; Narciso Orellana; Noel Rivera, Leonardo Menjívar, Harold Osorio, David Leon; y Matías Mier. DT: Roberto Pompei.

Antecedentes y últimos resultados del Motagua vs Alianza

Motagua y Alianza se enfrentaron en tres oportunidades a lo largo de su historia. Estos fueron los resultados:

5 de noviembre de 2020 | Alianza 1 (3)-(4) Motagua | Octavos de Final Liga Concacaf 2020

| Octavos de Final Liga Concacaf 2020 31 de octubre de 2019 | Motagua 3-0 Alianza | Semifinales Liga Concacaf 2019

| Semifinales Liga Concacaf 2019 24 de octubre de 2019 | Alianza 1-1 Motagua | Semifinales Liga Concacaf 2019

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