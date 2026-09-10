América, cerca de cerrar fichaje de Santiago Bueno para reforzar su defensa

El defensa uruguayo de 27 años llegaría procedente del Wolverhampton y cuenta con experiencia en Girona

El Club América estaría cerca de concretar la incorporación de Santiago Bueno para reforzar su defensa central en el Apertura 2026. Claro Sports pudo saber que el acuerdo se encuentra a falta de la firma del contrato, el viaje del futbolista a México y los exámenes médicos correspondientes.

El defensor uruguayo, de 27 años y con una estatura de 1.91 metros, llegaría para fortalecer una zona que las Águilas buscan apuntalar durante la recta final del mercado de fichajes, luego de la salida de Sebastián Cáceres al Celta de Vigo de LaLiga de España.

“Les puedo confirmar que a falta de una firma y a falta de que viaje, exámenes médicos y todo lo demás, Santiago Bueno, defensa central uruguayo, mide 1.91, tiene 27 años, juega en los Wolves, el Wolverhampton, hoy de la Championship, jugó también en el Girona. Es nuevo defensa central o sería nuevo defensa central del América”, informó Alejandro Orvañanos en As en W.

¿Quién es Santiago Bueno, posible refuerzo del América?

Santiago Bueno cuenta con experiencia en el fútbol europeo. El zaguero uruguayo actualmente pertenece al Wolverhampton, equipo que compite en la Championship de Inglaterra. Cuenta con una trayectoria internacional que comenzó en las categorías juveniles de Peñarol, club en el que fue promovido al primer equipo en 2016 antes de dar el salto al fútbol europeo sin llegar a debutar oficialmente en la liga uruguaya. Posteriormente fue adquirido por el Barcelona en 2017 y pasó por el CF Peralada, filial con el que acumuló experiencia en el fútbol español antes de incorporarse al Girona en 2019, donde logró consolidarse como defensor y fue parte del equipo que consiguió el ascenso a LaLiga. En 2023 llegó al Wolverhampton, club con el que ha tenido participación tanto en la Premier League como en la EFL Championship.

A nivel internacional, el defensa uruguayo formó parte de los procesos juveniles de la selección de Uruguay en las categorías sub 17, sub 20 y sub 23. Con la celeste conquistó el Campeonato Sudamericano sub 20 de 2017 y posteriormente recibió su primera convocatoria con la selección mayor en 2023. Además, fue considerado por Marcelo Bielsa dentro del grupo de futbolistas de Uruguay para la Copa Mundial de 2026.

El defensor se caracteriza por su presencia física debido a su altura de 1.91 metros, su gran juego aéreo y su perfil como central, una posición que América busca fortalecer para afrontar sus próximos compromisos.

MÁS INFORMACIÓN: Carlos Álvarez ya tiene visa de trabajo y queda disponible para América

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la duración del contrato ni el monto de la operación, debido a que el acuerdo todavía se encuentra pendiente de completar los últimos pasos administrativos.

Santiago Bueno se sumaría a la defensa azulcrema

El posible fichaje del uruguayo se produce en una etapa donde América continúa realizando ajustes en su plantilla. La directiva busca ampliar las opciones defensivas y sumar competencia interna dentro del equipo, ya que también sumarían al argentino Santiago Ramos.

El defensor sudamericano se convertiría en una nueva incorporación para un equipo que ha realizado movimientos importantes durante el Apertura 2026 con el objetivo de mantenerse como protagonista en la Liga MX.

Antes de integrarse oficialmente, Bueno deberá completar el viaje a México, realizar los exámenes médicos y posteriormente firmar el contrato que lo convertiría en nuevo jugador del América.

Así, la nueva era de Guillermo Almada en el América comienza con una importante renovación de plantilla. Las Águilas apostaron por reforzar distintas zonas del campo con una combinación de experiencia y juventud, destacando las posibles llegadas de Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo para fortalecer la defensa, así como incorporaciones ofensivas como Carlos Álvarez, Miguel Borja y Óscar Perea. En el mediocampo, el proyecto suma a Edwin Cerrillo e Iván Tona.

TE PUEDE INTERESAR