Saprissa confirma la salida de Jefferson Brenes: jugará en una liga exótica

La salida del volante se produce después de varios meses en los que había manifestado su intención de buscar una oportunidad internacional.

Jefferson Brenes partirá rumboa Indonesia | Fuente: Saprissa

Jefferson Brenes cerró oficialmente su etapa con el Deportivo Saprissa y continuará su carrera en Indonesia. El club costarricense confirmó la transferencia definitiva del mediocampista al Bhayangkara Presisi Lampung FC, equipo de la Primera División de ese país.

La salida del volante se produce después de varios meses en los que había manifestado su intención de buscar una oportunidad internacional. Saprissa explicó que conocía ese deseo y que su Dirección Deportiva contempló distintos escenarios para reorganizar el plantel ante una posible transferencia.

“Desde hace algunos meses, Jefferson nos comunicó su deseo de tener una oportunidad internacional. Previendo una eventual salida, la Dirección Deportiva planificó la conformación de la planilla considerando distintos escenarios para suplir su posible ausencia”.

Erick Lonis, director de la Comisión Deportiva del Saprissa, también explicó la postura de la institución frente a la decisión del futbolista. “Jefferson es un gran jugador y tanto el área deportiva como el Cuerpo Técnico contábamos con él dentro de nuestra planificación. Sin embargo, ante su deseo de cumplir el sueño de jugar en el fútbol internacional, decidimos acceder a su solicitud y facilitar esta oportunidad”, explicó Erick Lonis, director de la Comisión Deportiva del club.

Jefferson Brenes inicia su primera aventura internacional

Brenes llegó al conjunto morado en 2023 y durante su recorrido se convirtió en una de las piezas habituales del equipo. El mediocampista formó parte del plantel que consiguió el tetracampeonato y posteriormente alcanzó los 123 partidos oficiales con la camiseta del Monstruo en todas las competiciones.

Durante esos encuentros, el volante registró 23 goles y 16 asistencias. Su desempeño en el campeonato costarricense también le permitió recibir convocatorias con la Selección de Costa Rica y sumar participación en diferentes torneos internacionales.

Con la Tricolor, Brenes disputó eliminatorias mundialistas, Concacaf Nations League, Copa Oro y otros compromisos. En total, acumula 23 partidos y más de mil minutos con el combinado nacional.

Ahora, el mediocampista iniciará una etapa inédita en su trayectoria profesional. El Bhayangkara Presisi Lampung FC será su primer club fuera de Costa Rica y le permitirá competir en la Primera División de Indonesia.

La transferencia definitiva marca el cierre de una etapa de tres años para Brenes en Saprissa. El club morado le abrió las puertas para cumplir su objetivo de jugar en el extranjero, mientras el futbolista buscará consolidarse en su nuevo equipo y continuar su carrera internacional.

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