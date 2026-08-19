De destrozarlo a llamarlo: Paulo Wanchope, el elegido de Jafet Soto para Herediano

Una vieja polémica vuelve a tomar fuerza en Costa Rica.

Paulo Wanchope será el entrenador de Herediano | @SaprissaOficial

Paulo César Wanchope está listo para regresar al banquillo de Herediano, pero su elección tiene detrás una historia que hace que el movimiento sea todavía más llamativo. Jafet Soto se inclinó por el exdelantero de la Selección de Costa Rica para tomar las riendas del campeón nacional, apenas tres años después de protagonizar con él uno de los cruces públicos más fuertes entre dos referentes del fútbol tico.

La información fue revelada por el periodista Kevin Jiménez, quien aseguró que Wanchope será el nuevo entrenador del Team y que el acuerdo terminará de cerrarse en las próximas horas. De esta manera, Jafet cumplirá también con lo que había anticipado: su regreso al banquillo era transitorio y terminaría después del compromiso frente a Real Estelí por la Copa Centroamericana.

El cambio encuentra a Herediano en un momento particular. José Giacone dejó el cargo después de la goleada 3-0 sufrida ante Alajuelense y Soto volvió a asumir interinamente. Tras una derrota frente a San Carlos, el equipo reaccionó en Nicaragua, venció 2-0 a Real Estelí y consiguió un resultado fundamental para mantenerse con vida en el torneo regional. Ahora, el encargado de continuar el proceso sería un viejo conocido de la institución, pero también alguien que no hace demasiado tiempo mantuvo una relación pública muy tensa con el propio Jafet.

El durísimo enfrentamiento entre Jafet Soto y Paulo Wanchope

La historia se remonta a 2023, cuando Wanchope dirigía a Cartaginés. Unas declaraciones del entrenador relacionadas con el arbitraje y Herediano provocaron una contundente respuesta de Soto, quien decidió llevar la discusión directamente al terreno de la carrera profesional de Chope como técnico. “Yo entiendo que su carrera como entrenador no soporta un fracaso más; su carrera como entrenador ha sido regular, mala”, manifestó en aquel momento el hoy presidente de Fuerza Herediana.

Soto reconoció la enorme trayectoria de Wanchope como futbolista, pero fue mucho más crítico al evaluar su recorrido desde el banquillo. “Como jugador no podemos decir absolutamente nada, tuvo una carrera espectacular, la respeto muchísimo, pero como entrenador su carrera no soporta un fracaso más”, agregó. Wanchope tampoco dejó pasar aquellas palabras. Su respuesta fue directa y evidenció hasta dónde había escalado el enfrentamiento entre ambos. “A Jafet lo conozco hace mucho tiempo y no voy a gastar más tiempo en él. De lo que hemos escuchado en su vida profesional, nunca nos ha dejado nada bueno”, respondió Chope.

Por eso, la decisión que estaría tomando Herediano tres años después adquiere una dimensión completamente diferente. El mismo dirigente que cuestionó públicamente la carrera de Wanchope como entrenador ahora confía en él para conducir al vigente campeón de Costa Rica en uno de los momentos más delicados de su temporada.

Jafet Soto deja atrás las diferencias y apuesta por Wanchope

El fútbol terminó colocando a ambos del mismo lado. Más allá de aquellos intercambios, Soto habría elegido a Wanchope entre las alternativas analizadas por Herediano para suceder definitivamente a José Giacone y terminar con su propio interinato. La apuesta también llega con presión inmediata. Herediano necesita recuperar terreno en el Apertura 2026 y, al mismo tiempo, continúa peleando por mantenerse con vida en la Copa Centroamericana. La victoria frente a Real Estelí le permitió tomar aire, pero el nuevo entrenador deberá encontrar rápidamente una respuesta en un plantel construido para competir por títulos.

MÁS INFORMACIÓN: Jafet Soto vuelve al rescate de Herediano pese a una promesa que parecía definitiva

Para Wanchope tampoco será territorio desconocido. Será su tercera etapa como entrenador de Herediano si finalmente se concreta su contratación. Su primer ciclo comenzó en abril de 2008 y se extendió hasta marzo de 2009, con 30 encuentros dirigidos. Regresó en septiembre de 2018, aunque aquella experiencia fue mucho más breve y terminó al mes siguiente después de diez presentaciones.

Entre ambas etapas acumuló 40 partidos en el banquillo florense, con 15 victorias, 10 empates y 15 derrotas. Ahora tendrá la posibilidad de iniciar una tercera historia en un club al que conoce, aunque bajo circunstancias completamente distintas.

El paso del tiempo convirtió una de las peleas más fuertes que protagonizaron ambos en una historia difícil de imaginar en 2023. De cuestionar si la carrera de Wanchope podía soportar otro fracaso, Jafet Soto pasó a considerarlo la persona indicada para hacerse cargo del equipo que preside. Chope, por su parte, tendrá que trabajar junto al dirigente del que llegó a decir públicamente que no quería “gastar más tiempo” hablando. Las diferencias del pasado parecen haber quedado relegadas ante las necesidades del presente. Herediano necesita un entrenador y Jafet terminó apostando por Wanchope. Tres años después de intercambiar durísimos cuestionamientos, ahora el éxito de uno estará inevitablemente ligado a la decisión del otro.

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