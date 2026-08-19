Firpo vs Alajuelense en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Firpo Alajuelense, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

Firpo y Alajuelense se enfrentan este jueves por el Grupo A de la Copa Centroamericana 2026, en un partido importante para las aspiraciones de ambos en la recta final de la fase de grupos. El conjunto salvadoreño recibirá al vigente campeón en el Estadio Nacional Las Delicias de Santa Tecla, con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por los cuartos de final, mientras que los rojinegros buscarán dar otro paso hacia la clasificación. Conoce a qué hora juegan Firpo vs Alajuelense, dónde ver el partido en vivo y todos los detalles de la transmisión.

Firpo llega a esta jornada con tres puntos después de dos presentaciones y todavía tiene margen para meterse de lleno en la lucha por uno de los dos boletos del Grupo A. Los salvadoreños comenzaron con una derrota frente a Plaza Amador, pero lograron recuperarse al vencer a Diriangén y ahora afrontarán una prueba de mayor exigencia. Además, el encuentro adquiere todavía más importancia porque después solamente les quedará visitar a Xelajú en Guatemala para completar su participación en la fase de grupos.

Por su parte, Alajuelense ha tenido un comienzo perfecto en la Copa Centroamericana y suma seis puntos después de sus victorias frente a Xelajú y Diriangén. El equipo costarricense, campeón de las tres ediciones anteriores del certamen, tiene la oportunidad de acercarse definitivamente a los cuartos de final antes de cerrar su participación frente a Plaza Amador. Una victoria en El Salvador dejaría a los manudos en una posición privilegiada en un Grupo A que todavía mantiene abierta la pelea por la clasificación.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Firpo vs Alajuelense de la jornada 4 de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre Firpo y Alajuelense se disputará el jueves 20 de agosto a las 21:00 en el estadio Nacional Jorge El Mágico González. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de ESPN y Disney+ Premium para el público de El Salvador y Alajuelense. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Firpo vs Alajuelense hoy

Ni Firpo ni Alajuelense cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 4 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Marvin Solano e Ismael Rescalvo no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos encuentros.

Firpo: Felipe Amaya; Jonathan Jiménez, Eduardo Vigil, Wilber Arizala, Marlon Cornejo; Michell Mercado, Rafael Águila, Mauricio Cerritos, Diego Ortez; Víctor García y Styven Vásquez. DT: Marvin Solano.

Alajuelense: Washington Ortega; Deylan Paz, Yeison Molina, Alexis Gamboa, John Ruiz; Celso Borges, Daniel Chacón; Kenyel Michel, Anthony Hernández, Jeison Lucumí; y Ronaldo Cisneros. DT: Ismael Rescalvo.

MÁS INFORMACIÓN: José Saturnino Cardozo sacude a Alajuelense y condiciona a Herediano con una advertencia

Antecedentes y últimos resultados del Firpo vs Alajuelense

Firpo y Alajuelense se enfrentaron en una sola oportunidad en su historia. Este fue el resultado:

7 de agosto de 2024 | Luis Ángel Firpo 3-4 Alajuelense | Copa Centroamericana 2024

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