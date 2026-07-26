La alianza entre Del Toro y Pogacar recuerda el éxito de Pérez y Verstappen

Mientras Del Toro alcanzó el podio, Pérez fue fundamental para que el neerlandés lograra su primer título de Fórmula 1

Del Toro y Tadej Pogacar, una dupla como Checo Pérez y Max Verstappen | Reuters

La dupla que Isaac del Toro ha conformado con Tadej Pogačar ha tenido éxito en este Tour de Francia y sin duda desde el lado mexicano hace recordar a aquella mancuerna que protagonizaron en 2021 Sergio Checo Pérez y Max Verstappen en Red Bull.

Si bien, fueron circunstancias totalmente diferentes, en aquella ocasión también el mexicano ayudó al neerlandés a coronarse campeón del mundo, título que representaría el primero de los cuatro que ostenta ahora en la Fórmula 1. Y aunque para Checo aquel apoyo no representó un triunfo como sí lo es ahora para Del Toro, quien está en el podio, para Sergio Pérez, quien fue cuarto en aquel Mundial de Pilotos, representó el reconocimiento a nivel internacional. El mexicano fue apodado como ‘ministro de defensa’ e incluso en su momento Max Verstappen agradeció a Checo por aquel trabajo en equipo que ambos realizaron. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

Te puede interesar: