Tottenham inicia su gira por Oceanía con victoria sobre el Auckland FC

Dane Scarlett y Richarlison marcaron en la victoria de los Spurs para el buen momento que pasa el equipo de Roberto de Zerbi

El Tottenham gana su primer partido en Oceanía | Claro Sports

Tottenham mantuvo el buen paso en su gira de pretemporada y consiguió su segundo triunfo consecutivo al imponerse 2-0 al Auckland FC en el Eden Park de Nueva Zelanda, iniciando con el pie derecho su preparación en Oceanía. Los Spurs resolvieron el encuentro con goles de Dane Scarlett y Richarlison, en su segundo compromiso amistoso antes del arranque de la temporada 2026-27 de la Premier League.

El conjunto inglés tomó la iniciativa desde los primeros minutos y buscó instalarse en campo contrario mediante la circulación de Archie Gray, Jamie Donley y Manor Solomon. Auckland intentó responder con remates desde fuera del área, pero los del norte de Londres controló los espacios y comenzó a generar aproximaciones sobre la portería de Michael Woud.

La ventaja llegó al minuto 12, después de una acción construida desde el costado. Archie Gray envió un centro al área para Manor Solomon, cuyo disparo fue detenido por el guardameta; sin embargo, Dane Scarlett aprovechó el rebote y remató desde corta distancia para colocar el 1-0.

Tottenham mantuvo la presión después del gol y generó opciones por medio de Mikey Moore, Luca Williams-Barnett y Jamie Donley. Scarlett también estuvo cerca de ampliar la diferencia con un remate de cabeza, mientras Auckland encontró su ocasión antes del descanso mediante Sam Cosgrove, pero su disparo fue contenido.

Los Spurs se marcharon al descanso con la ventaja mínima y regresaron para el complemento con el objetivo de asegurar el resultado. Los noezelandeses realizaron varias modificaciones al inicio de la segunda parte y generó peligro con Isa Prins y Bailey Ferguson, aunque la defensa del equipo inglés evitó el empate.

El cuerpo técnico del Tottenham también movió sus piezas durante el segundo tiempo. Richarlison, Mathys Tel, Mateus Fernandes, Ben Davies y Conor Gallagher ingresaron para repartir minutos y mantener la intensidad en un partido utilizado como parte de la preparación física y futbolística.

La segunda anotación apareció al minuto 70. Mathys Tel avanzó por el sector izquierdo y asistió a Richarlison, quien remató con la pierna izquierda desde el área chica para establecer el 2-0. El brasileño encontró el gol pocos minutos después de entrar al terreno de juego y encaminó el segundo triunfo de la gira.

Auckland intentó recortar la diferencia durante el tramo final, pero no logró superar la estructura defensiva de los Spurs. Tottenham todavía generó oportunidades con Tel y Tye Hall, aunque el marcador no volvió a modificarse y el encuentro terminó sin tiempo añadido.

Con este resultado, Tottenham suma dos victorias en sus primeros dos amistosos y continuará su preparación en Oceanía antes de regresar a Europa. El siguiente compromiso será frente al Sydney FC, mientras que después enfrentará a Chelsea, Getafe y Hoffenheim como parte de su calendario previo al inicio de la Premier League.

Próximos partidos del Tottenham

Tottenham vs Sydney FC | Lunes 29 de julio

Chelsea vs Tottenham | Sábado 1 de agosto

Tottenham vs Getafe | Sábado 8 de agosto

Tottenham vs Hoffenheim | Sábado 15 de agosto

Tottenham vs Hoffenheim | Domingo 16 de agosto

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