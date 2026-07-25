Isaac Del Toro valora entre lágrimas el apoyo de sus compañeros: “quieren verme en lugares en los que sueño”

El ciclista mexicano se considera un privilegiado por poder contar con la amistad de pedalistas como Tadej Pogacar

Del Toro valora el apoyo de sus compañeros, entre ellos, Pogacar. | Reuters

Isaac del Toro cruzó la meta con el tercer lugar de la clasificación general prácticamente asegurado y dejó una de las imágenes de la edición 2026 del Tour de Francia. El ciclista mexicano no pudo contener las lágrimas después de completar la última gran jornada competitiva de la carrera, en la que también confirmó el maillot blanco como el mejor joven.

El corredor reconoció que le resultaba difícil explicar lo que estaba viviendo después de tres semanas de desgaste, presión y exigencia física. Para Del Toro, el desenlace representó mucho más que un resultado deportivo, pues lo describió como una experiencia que marcará su vida.

“Sí, es como… no tengo palabras. Es simplemente increíble como experiencia de vida. La presión es un privilegio y hoy realmente lo siento así”, expresó el mexicano tras asegurar un lugar entre los tres primeros de la clasificación.

Del Toro revela que compitió enfermo durante la última semana

El mexicano también explicó que su rendimiento estuvo condicionado por problemas de salud dentro del equipo. Aunque llegó a la última semana en una posición favorable, reconoció que el cierre del Tour se convirtió en una prueba física distinta a la que había enfrentado durante las primeras jornadas.

“No es fácil. En esta última semana de este Grand Tour llegué en una situación muy, muy buena, pero estuve sufriendo. No es un secreto que en el equipo estuvimos enfermos e intentamos evitar que se notara la debilidad; dices que estás bien, pero no es así”, señaló.

Del Toro admitió que los tres días finales fueron especialmente dolorosos, pero encontró en sus compañeros el respaldo necesario para mantenerse en competencia. El mexicano destacó el acompañamiento del equipo y la forma en que lo impulsaron a permanecer en posiciones que antes solo imaginaba alcanzar.

“Mis últimos tres días en este Grand Tour fueron muy dolorosos de una forma distinta, pero los compañeros me enseñaron a ser resiliente. No sé por qué me apoyan tanto y quieren verme en lugares en los que solo sueño estar; no puedo sentirme más privilegiado por la amistad que me demuestran”, añadió.

El cierre de la etapa tuvo una carga emocional adicional, ya que Del Toro cruzó la línea acompañado por el mejor ciclista de la historia, su compañero Tadej Pogacar. Para el mexicano, ese gesto resumió la unión del equipo y el esfuerzo realizado para proteger su posición en la clasificación general.

“La presión es para personas privilegiadas y hoy no puedo sentirme de otra forma al cruzar la línea de meta así, de la mano; es realmente especial”, aseguró.

“Estaba llorando y sin palabras”

Cuando le cuestionaron sobre si el momento en el que llegó junto con Pogcar quedaría guardado para toda la vida, Del Toro confirmó que había cruzado la meta entre lágrimas. Detrás de las gafas, el mexicano intentó asimilar un resultado que lo colocó en la historia del ciclismo nacional.

“Sí, sí. Si pudieras ver a través de las gafas, estaba llorando y sin palabras”, respondió.

Aunque todavía faltaba completar el tramo final de la competencia, Del Toro ya se encontraba a punto de confirmar el podio y la clasificación de los jóvenes. El mexicano prefirió concentrarse en disfrutar el momento, después de superar los problemas físicos y la presión acumulada durante la carrera.

“Sí, es hermoso, es algo que llega y los momentos son perfectos. Estábamos aquí para luchar en el final, para intentarlo, y estoy muy feliz de estar aquí con los chicos y de poder estar al nivel que ellos esperan de mí”, indicó.

Del Toro cerró su participación con una reflexión sobre el sufrimiento que acompañó su camino hasta el podio. Después de resistir durante las últimas etapas, el ciclista mexicano aseguró que solo quería dejarse llevar y vivir el cierre de una edición que quedará ligada a su nombre.

“Ahora solo disfruto el momento. El sufrimiento ya ha pasado más o menos; es el último día y nos dejaremos llevar. Gracias”, concluyó.

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