¿Cómo les fue a los colombianos en el Tour de Francia 2026 hoy 25 de julio? Resultados y posiciones

A pesar que Einer Rubio ya no está en carrera, todavía hay tres colombianos que estarán en la última etapa de la ‘Grande Boucle’.

Egan Bernal en el Tour de Francia | Jeff PACHOUD / AFP

La alta montaña del Tour de Francia llegó a su fin tras la etapa 20 de la carrera, la cual ganó Richard Carapaz. Solo resta la fracción de cierre, la cual se recortó y que es de trámite más que cualquier otra cosa. A pesar que se dio la triste salida de Einer Rubio, todavía hay algunos colombianos en carrera y acá en Claro Sports repasamos cómo les fue en el penúltimo día de acción.

Colombianos en el Tour de Francia 2026: resultados y en qué posición quedaron hoy 25 de julio

Clasificación etapa 20 Tour de Francia 2026

Posiciones Nombre – Equipo Tiempo 21. Harold Tejada (XAS) 11:20 38. Sergio Higuita (XAS) 31:06 39. Egan Bernal (NIN) 31:28

Clasificación general Tour de Francia

Posiciones Nombre – Equipo Tiempo 20. Egan Bernal (NIN) 1:47:48 26. Harold Tejada (XAS) 2:19:47 38. Sergio Higuita (XAS) 3:04:35

¿A qué hora salen mañana los colombianos en la etapa 21 del Tour de Francia 2026?

Recordemos que la organización del Tour de Franca informó que ahora la etapa será de 89 kilómetros por la reducción que se le hizo debido a la emergencia climática por incendios que atraviesan distintos territorios del país. Es por eso que ahora la caravana comenzará su recorrido en Thoiry y de inmediato irá al circuito en París.

Dicho esto, los tres colombianos que quedan en carrera tomarán salida sobre las 17:50 hora local (10:50 a.m. en Colombia). Está presupuestado que la jornada acabe a las 19:40 (12:40 a.m.) y ahora los ciclistas darán dos vueltas adicionales por los Campos Elíseos antes de tomar rumbo al circuito de Montmartre.

¿Quién transmite el Tour de Francia 2026 y dónde ver en vivo por TV y online?

En Colombia puede seguir la carrera por varios canales. Por la señal abierta de Caracol y RCN puede ver la ‘Grande Boucle’, además de que ESPN también la ofrece en su programación. Vía online la ronda gala va por Disney +. Recuerde que en Claro Sports haremos el minuto a minuto más completo del cierre del Tour.

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