Wilmar Paredes, entre la sanción del Clásico RCN en Honda y el mejor sprinter del país

El antioqueño pasó rápido la página del hecho y este lunes 19 de octubre obtuvo su segunda victoria en el Clásico RCN 2026.

Wilmar Paredes en la Vuelta a Colombia | Fedeciclismo

Wilmar Paredes volvió a demostrar que es el mejor sprinter de Colombia. El ciclista al servicio del Team Medellín conquistó su segunda victoria de etapa del ‘Duelo de Titanes’ después de 153.1 kilómetros de recorrido entre Honda e Ibagué, ambos municipios del departamento del Tolima. Pues bien, el antioqueño volvió a dejar a sus cercanos rivales a un lado y lo más importante, vuelve a vestirse con la camiseta de la clasificación general.

Sin embargo no todo ha sido ‘color de rosa’ para el velocista, ya que este domingo 18 de octubre, en el marco de la segunda fracción entre Funza, Cundinamarca y Honda, Tolima cuando se iba a dar la disputa de la victoria de etapa, Paredes hizo un movimiento extraño que pareció bloquear a Javier Jamaica (NU Team) para quedarse con el segundo lugar de la fracción, tras la victoria de Alejandro ‘Pony’ Osorio (Orgullo Paisa).

Pues bien, en la antesala de esta tercera jornada en el ‘Duelo de Titanes’, se conoció que la organización había sancionado a Wilmar Paredes por aquella acción: “Desviación de la línea de la carrera durante el embalaje masivo en la llegada a meta”, informó el Clásico RCN, además de infracción deportiva, perdiendo segundos y el liderato de la general, y económica para el corredor del Team Medellín.

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Mientras tanto la escuadra antioqueña también dio su punto de vista de lo sucedido en Honda, Tolima: “Respetamos la decisión de los comisarios, pero no la compartimos, porque sabemos todo lo que hubo detrás de esa llegada”. Inclusive Paredes también habló con RCN sobre lo sucedido este domingo 18 de octubre, explicando que no fue su intención el ‘bloquear’ a Javier Jamaica y que tal vez porque la llegada a meta era en adoquines dio la impresión de cometer una infracción, pero que no fue así.

El Team Medellín y Wilmar Paredes quisieron pasar rápido la página de lo que fue este impase deportivo y administrativo, el antioqueño volvió a demostrar la ‘madera’ que tiene para este tipo de carreras y ahora se preparan para lo que será la primera prueba de altísima montaña de este Clásico RCN 2026, la cual será este martes 20 de octubre entre Ibagué, Tolima y Sevilla, Valle del Cauca, donde cruzarán por el Eje Cafetero y el impontente Alto de la Línea. En el cual Diego Camargo entrará en acción.

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