¿Qué pasa si hay empate en las votaciones del Balón de Oro?

Las apuestas mantienen a Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane y hasta Lionel Messi como posibles candidatos para ganar el Balón de Oro

¿Cómo se vota para elegir al ganador del Balón de Oro? | Claro Sports

La pelea por el Balón de Oro todavía no tiene un favorito indiscutible. Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane e incluso Lionel Messi aparecen entre los posibles candidatos a conquistar el premio que reconoce al mejor futbolista del mundo por su desempeño entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026. Ante este panorama, la posibilidad de un empate en la votación no parece descabellada; sin embargo, France Football contempla esta situación en su reglamento y establece los criterios para determinar a un único ganador.

De acuerdo con los estatutos publicados en el sitio oficial de la organización, el proceso de elección incluye mecanismos para resolver cualquier igualdad en la puntuación final. De esta manera, el Balón de Oro no contempla la entrega compartida del galardón, pues la normativa establece una serie de criterios de desempate que permiten definir al futbolista que recibirá el reconocimiento.

La elección del ganador queda en manos de un jurado internacional de periodistas especializados. Para la categoría varonil, participa un representante de cada uno de los países que ocupan los primeros 100 lugares del ranking mundial de la FIFA, mientras que en el Balón de Oro Femenil intervienen periodistas de las 50 mejores selecciones de la clasificación mundial. Cada integrante del jurado emite su voto a partir de la lista oficial de nominados.

El sistema de puntuación contempla la selección de los 10 futbolistas favoritos de cada periodista. El primer lugar recibe 15 puntos; el segundo, 12; el tercero, 10, y el cuarto, ocho. Del quinto al décimo puesto, los jugadores obtienen una puntuación que disminuye hasta llegar a un punto. Al término del escrutinio, el futbolista con más unidades conquista el Balón de Oro, aunque una igualdad obliga a revisar el número de votos obtenidos en cada posición.

El artículo 8 del reglamento oficial establece que el primer criterio de desempate corresponde a la cantidad de votos recibidos para el primer lugar. Si dos o más candidatos mantienen la igualdad, la organización revisa los sufragios para el segundo puesto y continúa con los siguientes lugares hasta encontrar una diferencia que permita definir al ganador. Este procedimiento busca resolver el resultado mediante las preferencias expresadas por los integrantes del jurado.

Sin embargo, existe un último escenario que también contempla France Football. Si después de revisar todos los criterios dos o más futbolistas mantienen exactamente la misma cantidad de votos, el artículo 9 otorga la decisión definitiva al redactor en jefe de la publicación, quien tiene la facultad de resolver cualquier controversia relacionada con el proceso de votación. Aunque se trata de una posibilidad remota, el reglamento deja claro quién tiene la última palabra en caso de que persista el empate.

“Cualquier disputa que surja del proceso de votación será resuelta por el redactor jefe de France Football en su calidad de organizador”, señala el noveno estatuto. Así, aunque la competencia por el Balón de Oro puede reunir a varias figuras con argumentos para ganar, el reglamento garantiza que la elección termine con un solo vencedor, ya sea mediante los votos del jurado o, en última instancia, por decisión del responsable de la organización.