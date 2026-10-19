¿Puede Messi llegar a los 1000 goles antes que Cristiano Ronaldo? Esto dicen los números y la proyección

Messi continúa reduciendo la diferencia tras el Mundial 2026, pero la proyección todavía favorece al portugués

Cristiano y Messi, la carrera por los 1000 goles | Claro Sports

Lionel Messi volvió a reducir la distancia con Cristiano Ronaldo después de marcar dos goles en la victoria del Inter Miami por 3-1 ante Atlanta en la MLS. El argentino alcanzó los 936 goles como profesional, mientras que el portugués registra 981. Aunque ‘CR7’ está a solo 19 anotaciones del millar y Messi necesita 64, el ritmo reciente de ambos abre la pregunta: ¿Es posible que el futbolista de 39 años llegue antes que el atacante de 41?

La distancia era mayor antes del Mundial 2026. En ese momento, Cristiano tenía 973 goles y Messi 911, una diferencia de 62. Desde entonces, el argentino añadió 25 anotaciones y el portugués ocho, por lo que el margen se redujo a 45 goles. La producción durante todo 2026 también favorece a Messi, quien acumula 41 tantos, frente a los 24 de Cristiano.

¿Cuántos goles les faltan a Messi y Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000?

Cristiano alcanzó los 900 goles el 5 de septiembre de 2024 y desde entonces ha marcado otros 81. Messi llegó a esa misma cifra (900) el 19 de marzo de 2026 y agregó 36 anotaciones, para colocarse en 936. En la temporada actual, el argentino registra 29 goles en 32 partidos, mientras que el capitán del Al Nassr suma cinco en nueve encuentros. La actualidad goleadora es favorable para Messi, pero Cristiano conserva una diferencia construida durante más de dos décadas de carrera.

La comparación histórica muestra que los dos jugadores ya atravesaron periodos en los que la distancia se redujo o aumentó de forma considerable. La menor ventaja de Cristiano al cierre de una temporada fue de 16 goles en la campaña 2012-13, mientras que la mayor alcanzó los 67 al término de la 2007-08. Actualmente hay 45 tantos entre ambos y la temporada en la que Messi obtuvo su mayor ventaja sobre el portugués fue la 2022-23, cuando marcó 27 goles más. Incluso si repitiera ese margen, todavía quedaría 18 por debajo.

Messi vs Cristiano Ronaldo: goles por temporada | Claro Sports

Es importante mencionar que la Major League Soccer (MLS) no utiliza un formato de calendario de dos años (2026-2027), sino que se juega por completo dentro de un mismo año calendario. Por esta razón, Lionel Messi está jugando la temporada 2026 de la MLS, mientras que Cristiano Ronaldo ya inició la temporada 2026-2027 en Arabia Saudita.

El cálculo de referencia consiste en dividir las anotaciones pendientes entre el promedio goleador de cada futbolista. Cristiano necesita 19 goles y registra 0.73 por partido, por lo que requeriría aproximadamente 26 encuentros adicionales. Messi necesita 64 y cuenta con una media de 0.79, lo que eleva su proyección a 81 partidos. El portugués suma actualmente 981 tantos en 1,340 apariciones, mientras el argentino tiene 936 en 1,180.

Al utilizar los promedios completos de sus registros, la estimación es de 25.95 partidos para Cristiano y 80.68 para Messi, cifras que se redondean a 26 y 81 compromisos. De mantenerse esas tasas, Cristiano alcanzaría los 1000 alrededor de su partido profesional número 1,366 y Messi lo haría aproximadamente en el 1,261. Esto significa que el argentino podría llegar al millar con menos apariciones acumuladas, aunque el portugués lo conseguiría primero en el calendario.

La diferencia se encuentra en el punto de partida. Messi necesita marcar 3.37 veces la cantidad de goles que le falta a Cristiano, mientras que su promedio goleador es alrededor de 8% superior. Su mayor efectividad histórica le permite proyectar los 1000 en menos partidos totales, pero no alcanza por sí misma para compensar los 45 tantos de ventaja que conserva ‘CR7’.

Messi vs Cristiano Ronaldo, ¿quién llega antes al gol 1000? | Claro Sports

¿Qué tendría que pasar para que Messi llegue antes que Cristiano a los 1000 goles?

La condición matemática es precisa: cuando Messi marque sus próximos 64 goles, Cristiano debe haber anotado como máximo 18. En ese escenario, el argentino tendría exactamente 1000 y el portugués permanecería con 999 o menos. Cualquier anotación número 19 de Cristiano antes de que Messi complete sus 64 llevaría primero al portugués a la cifra.

Una de las posibilidades sería que Messi disputara muchos más partidos durante el periodo analizado. Si ambos conservan sus promedios actuales, el argentino tendría que jugar con una frecuencia aproximadamente 3.11 veces mayor que Cristiano para igualar el tiempo proyectado hasta la marca. En términos directos, necesitaría completar sus 81 encuentros antes de que el portugués alcanzara los 26 de su estimación. Jugar algunos partidos adicionales no sería suficiente para modificar el orden.

Otro escenario requeriría un cambio extremo en la producción. Si ambos juegan con la misma frecuencia y Cristiano alcanza los 1000 en su partido 26, Messi tendría que conseguir sus 64 anotaciones en un máximo de 25 encuentros, para lo cual necesitaría promediar 2.56 goles por juego. Si los dos disputaran 81 partidos durante el mismo periodo, Ronaldo tendría que marcar 18 o menos, equivalente a una media máxima de 0.22 por encuentro. Esto implicaría una sequía sin antecedentes recientes, una lesión prolongada, menos participación o una combinación de esos factores.

Messi tiene mejor promedio, pero Cristiano conserva la ventaja goleadora

Los perfiles de ambos también ayudan a explicar sus cifras. Cristiano ha desarrollado una carrera con mayor orientación hacia la finalización, aunque no siempre haya actuado como un centrodelantero fijo. Messi ha combinado su producción goleadora con funciones de mediapunta, conductor y generador de oportunidades. Esa diferencia aparece en las asistencias: el argentino acumula 427, mientras que el portugués registra 261. Messi tiene un mejor promedio de gol y debutó un par de temporadas después, pero Cristiano conserva la ventaja en anotaciones totales.

Es matemáticamente posible que Messi llegue primero, pero la proyección favorece a Cristiano Ronaldo. El portugués necesita aproximadamente 26 partidos, frente a los 81 del argentino, por lo que Messi requeriría elevar considerablemente su ritmo, disputar muchos más encuentros o avanzar mientras Cristiano reduce su actividad. Si ambos mantienen continuidad y una producción cercana a sus promedios, los números los colocan en ruta hacia los 1000 goles, con el exReal Madrid como el principal candidato a alcanzar primero la cifra y Messi con la posibilidad de hacerlo en menos partidos acumulados.