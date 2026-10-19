Etapa 3 Clásico RCN 2026 en vivo: resultados y posiciones de la carrera hoy 19 de octubre

Sigue en directo la fracción 3 del Clásico RCN que este lunes será entre Honda y Villa Restrepo.

Directo de la etapa 3 del Clásico RCN | Claro Sports.

El Clásico RCN Sistecrédito 2026 vivirá este lunes 19 de octubre una exigente tercera etapa, que llevará al pelotón por las carreteras del Tolima. La jornada contará con un recorrido de 153,1 kilómetros entre Honda y Villa Restrepo, en Ibagué, y tendrá un final en ascenso que podría generar movimientos importantes en la clasificación general y empezar a perfilar a los favoritos al título.

En su edición número 66, el tradicional Duelo de Titanes afrontará una fracción que exigirá al máximo la resistencia y la estrategia de los corredores. El recorrido incluirá tres metas volantes, un premio de montaña de cuarta categoría y un cierre en terreno ascendente, un trazado que ofrecerá oportunidades para sumar puntos, protagonizar fugas y buscar diferencias en una competencia que comenzará a entrar en una fase clave de su desarrollo.

¡Atención! Antes de que se le de inicio a la etapa del día lunes 9 de octubre, se ha confirmado un cambio en la clasificación general del Clásico RCN 2026. Wilmar Paredes fue sancionado por una violación al reglamento tras una reclamación del equipo de NU Colombia y luego de ver el VAR del ciclismo se ha llegado a la determinación de castigar a Paredes con la perdida de su posición en la clasificación general. Ahora el líder del certamen es Alejandro ‘El Pony’ Osorio y Wilmar Predes es segundo a cuatro segundos de distancia. ¡Bienvenidos a la Etapa 3 del Clásico RCN 2026! Se da inicio a la tercera jornada de una de las carreras más importantes del ciclismo colombiano, el Clásico RCN. Esta etapa 3 tendrá un recorrido de casi 154 kilómetros comenzando en Honda y terminando en Ibagué. Sumado a eso, también habrá acción en Mariquita, Armero-Guayabal, Lérida, Venadillo y Alvarado. ¡Es día de ciclismo!

¿A qué hora arranca la Etapa 3 del Clásico RCN 2026 hoy, 18 de octubre?

La edición número 66 del Clásico RCN Sistecrédito, una de las carreras más tradicionales del calendario ciclístico colombiano, continuará su recorrido este lunes 19 de octubre por las vías del Tolima. La tercera etapa tendrá como punto de partida el municipio de Honda, desde donde el pelotón comenzaría a rodar a partir de las 8:30 de la mañana, siempre que no se presenten contratiempos que alteren la programación prevista.

Ruta, kilómetros y qué departamentos cruzan en el recorrido de la Etapa 3

Este lunes 19 de octubre se disputará la tercera etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2026, una jornada que recorrerá diferentes municipios del departamento del Tolima. El trazado conectará a Honda con Villa Restrepo, en Ibagué, y llevará al pelotón por localidades como Mariquita, Armero-Guayabal, Lérida, Venadillo y Alvarado, en un recorrido que pondrá a prueba la resistencia de los ciclistas antes de afrontar el exigente cierre en ascenso.

Lista de ciclistas para la salida de la Etapa 1 del Clásico RCN hoy

Team Medellín

1. Diego Andrés Camargo Pineda.

2. Óscar Miguel Sevilla Rivera.

3. Daniel Alejandro Méndez.

4. David Alejandro González Suesca.

5. Wilmar Andrés Paredes Zapata.

6. Robigzon Leandro Oyola Oyola.

7. Walter Alejandro Vargas Álzate.

8. Víctor Alejandro Ocampo Giraldo.

9. Martín Restrepo López.

10. Yeferson Camargo Pineda.

Team Sistecrédito

11. Wilson Stiven Peña Molano.

12. Édgar Andrés Pinzón Villalba.

13. Sebastián Alexander Castaño Muñoz.

14. José Misael Urian Caro.

15. Juan Diego Hoyos Cano.

16. Juan Diego Guerrero Arias.

17. Estiven García Gómez.

18. Mauricio Zapata Arboleda.

19. Cristian Damián Vélez Riveros.

20. José Manuel Ortiz Patiño.

NU Colombia

21. Rodrigo Contreras Pinzón.

22. Sergio Luis Henao Montoya.

23. Javier Ernesto Jamaica Mejía.

24. Sebastián Henao Gómez.

25. Juan Diego Alba Bolívar.

26. Andrés Camilo Ardila Ordoñez.

27. Óscar Adalberto Quiroz Ayala.

28. Carlos Alberto Gutiérrez Ballesteros.

29. Esteban Hoyos Castro.

30. Emerson Ronaldo Gordillo Sánchez.

Orgullo Paisa

31. Kevin David Castillo Miranda.

32. Yeison Sebastián Reyes Ortega.

33. Bernardo Albeiro Suaza Arango.

34. David Santiago Gómez Marín.

35. Alejandro Osorio Carvajal.

36. Juan Felipe Osorio Arboleda.

37. Jhonatan Restrepo Valencia.

38. Juan Pablo Colmenares Gómez.

39. David Rodas Aguirre.

40. José Miguel Aristizábal Tobón.

Team Garroteros

41. Daniel Fernando Rey Landazábal.

42. Sebastián Vélez Naranjo.

43. Nicolás Guzmán Macías.

44. David Andrés Figueroa Rincón.

45. Juan Esteban Bravo Blanco.

46. Miller Alexander Hurtado Martínez.

47. Farid Giovanny Bohórquez Puentes.

48. Sergio Osorio Arroyave.

49. David Guillermo Meneses León.

50. Kevin Fernando Serrano Barroso.

Funrv Vima Machine

51. Jhoan Stiven Marín Vega.

52. Santiago Vélez Vergara.

53. Jhon Eduard Patiño Reyes.

54. Gabriel Andrés Corrales Ramos.

55. Keiner Steef Montoya Álzate.

56. José Luis Ávila Cruz.

57. Juan Pablo González Ortiz.

58. Juan Manuel Aristizábal Apolinar.

59. Andrés Camilo López Moncada.

60. Juan David Marín Rivera.

Aguardiente Néctar – Cundinamarca

61. Juan Sebastián Sáenz Marín.

62. Marlon David Garzón Herrera.

63. Carlos Erney Mayorca Beltrán.

64. Hernán Darío Gómez Joya.

65. Juan David Forero Sastoque.

66. Juan David Bernal Rincón.

67. José Luis Morales Castiblanco.

68. Giovanny Steban Lizca Carpeta.

69. Kevin Santiago Laitón Torres.

70. Juan Esteban González Acosta.

Team Boyacá es para vivirla

71. Yeferson Johani Olivares.

72. Camilo Alfonso Álvarez Cuy.

73. David Sebastián Riaño Pineda.

74. Juan Diego Estupiñán Díaz.

75. David Fernando Umba Poveda.

76. Yeison Sebastián Cruz Arias.

77. Johan Sneider Hernández.

78. Miller Esteban Plazas.

Fuerzas Armadas

81. Luis Miguel Socha Rojas.

82. Neyder Yesid Porras Porras.

83. Jack Brandon Vargas Herrera.

84. Erick Santiago Muriel Díaz.

85. Cristian Darío Maldonado Maldonado.

86. Jerson David Riaño Chaparro.

87. Carlos Andrés Guerra Cardona.

88. Jhon Fredy Ávila Caro.

SHC Cycling Team

91. William Andrés Guasca Cristancho.

92. Cristian Camilo Torres Calderón.

93. José Alejandro Ortega Albarracín.

94. Andrés Sebastián Umbarila.

95. Brandon Yesid Urrego Vergara.

96. Camilo Monroy Samper.

97. Julián David Sánchez Rodríguez.

98. Ricardo Yepes Rodríguez.

99. Jaider Alexis Benavides Cárdenas.

100. Julián David Barreto Bejarano.

EBSA Empresa de Energía de Boyacá

101. Rafael Steven Pineda Pineda.

102. Juan Pablo Restrepo Herrera.

103. Brayan Estiven Molano Alvarado.

104. Edwin Alejandro Patiño Bello.

105. Juan David Zuluaga Cardona.

106. Michael Armando Moreno Moreno.

107. Samuel Martínez Jiménez.

108. Diego Armando Soraca Cabezas.

GW Erco Sportfitness Envía

111. Óscar Santiago Garzón.

112. Adrián Camilo Bustamante.

113. Juan Carlos López Moreno.

114. Brandon Alejandro Rojas.

115. Yonatan Andrés Castro Ibáñez.

116. Daniel Felipe Carvajal.

117. Ángel Alexander Gil Sánchez.

118. Felipe Bravo Pareja.

119. Freddy Alejandro Ávila.

120. Jefferson Armando Ruiz Acuña.

FTB Celucambio

121. Santiago Escudero.

122. Rosmin Joel Barón Pérez.

123. Juan Sánchez.

124. Sebastián Aguja.

125. Gabriel Hernández Cogollos.

126. Johan Felipe Vergara Rodríguez.

127. José Manuel Castro Vásquez.

128. Andair Ramírez González.

CRIC Nacional

131. Edwar Rondón Buitrago.

132. Adrián Alejandro Cuetocue Pístala.

133. Juan Manuel Viveros Cotaza.

134. Brayan Fernando Ruiz Conejo.

135. Jorge Luis Rojas Mejía.

136. Fabián Alejandro Penagos Nuscúe.

137. Víctor Hugo Valencia Peña.

138. Jhon Anderson Manquillo Calapsu.

139. Diego Andrés Benavides Nati.

140. Leison Damián Maca Viveros.

Team Fundecom Tour & Nativa KOM

141. Esneider Arley Báez Vanegas.

142. Saúl Burgos Díaz.

143. Cristian Villamil.

144. Alejandro Morales Ospina.

145. Juan Felipe Medina Torres.

146. Mario Castaño.

147. Jorge Rincón Albarracín.

148. Michael Suárez Guerrero.

149. Esteban Cuartas Betancur.

150. Santiago Hernández Bernal.

Chía ciudad de la Luna

151. Jerson David Arias Torres.

152. Cristian Felipe Pérez Hincapié.

153. José Daniel Bolívar Guevara.

154. Manuel Fernando Gualteros.

155. Tomás Saldarriaga Berdugo.

156. Esteban Jaramillo García.

157. Andrés Santiago Silva.

158. Fidel Camilo Alvis Tovar.

159. Yerson Eduardo Sánchez.

160. Juan Manuel Hernández.

Tolima es pasión

161. Juan Camilo Espitia Castañeda.

162. Emilio Echavarría Bustamante.

163. Diego Fernando Cuervo Niño.

164. Juan Pablo Sossa Sánchez.

165. Daniel Steven Arévalo Hernández.

166. Moisés Camelo Laguna.

167. Kevin Nazario Arango Fuentes.

168. Diego Fernando Vargas Reina.

169. Yesid Camilo Novoa Jaramillo.

170. Diego Andrés Benavides Nati

¿Quiénes son los favoritos de la Etapa 3 y por qué?

Entre los principales favoritos para la tercera etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2026 aparecen Alejandro Osorio, ganador de la segunda fracción, y Kevin David Castillo, campeón de la edición 2024, ambos del Orgullo Paisa. También se destacan Jhonatan Restrepo, por su velocidad en llegadas disputadas, y Walter Vargas, del Team Medellín-EPM, quien podría aprovechar su fortaleza en los tramos llanos.

¿Dónde ver en vivo el Clásico RCN 2026 por TV y online?

Por medio del YouTube de Deportes RCN podrá seguir desde el inicio de la carrera todas las emociones, aunque inicialmente será solo de audio. Luego, a medida que la jornadas avancen, se hará conexión con el video de lo que pasa en carretera por esa misma plataforma. Recuerde que por Claro Sports.