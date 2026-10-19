SEP: ¿Cómo registrarte para la Prepa en Línea 2026 y conseguir la Beca Benito Juárez? Fechas clave

La Generación 1 recibe registros del 19 al 28 de octubre; el acceso a la beca no es automático y depende de las reglas de incorporación

Prepa en Línea de la SEP 2026: ¿Cuáles son las fechas clave? | SEP

La Secretaría de Educación Pública abrió el registro para la Generación 1 de Prepa en Línea-SEP, una alternativa gratuita para quienes terminaron la secundaria y buscan cursar el bachillerato en modalidad virtual. El periodo de inscripción estará disponible del 19 al 28 de octubre de 2026, con una fecha límite marcada para las 23:59 horas, tiempo del centro de México, a través del portal institucional del programa.

El modelo se imparte mediante una plataforma educativa y contempla 16 submódulos organizados en tres módulos consecutivos, con periodos de acreditación cuatrimestral y una duración mínima de dos años. Al concluir la trayectoria se obtiene el certificado correspondiente al Bachillerato Nacional. Pueden participar personas mexicanas sin límite de edad ni restricción por lugar de residencia, así como extranjeras que acrediten estancia legal en México y cuenten con CURP.

La incorporación a Prepa en Línea-SEP no garantiza de manera automática la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez. Las reglas de 2026 permiten considerar a estudiantes de escuelas públicas en modalidad no escolarizada, pero condicionan su participación a que sean alumnos de nuevo ingreso o hayan aprobado por lo menos dos módulos, asignaturas o unidades curriculares durante los seis meses anteriores al reporte de matrícula. También intervienen la validación de los datos escolares, la clasificación del plantel y la disponibilidad del programa.

¿Cuándo abre el registro para las inscripciones de Prepa en Línea y cuáles son los requisitos?

El registro estará abierto del lunes 19 al miércoles 28 de octubre. La persona aspirante deberá entrar a la sección de inscripción de Prepa en Línea-SEP, validar su CURP y proporcionar información de contacto, domicilio, lugar de nacimiento y antecedentes escolares. También necesitará un correo electrónico válido, activo, personal e intransferible que no haya sido utilizado en convocatorias anteriores, ya que no podrá modificarse durante el proceso y será el principal canal de comunicación con la institución.

Para completar la inscripción se solicitarán CURP, acta de nacimiento, certificado de secundaria o documento equivalente, fotografía tipo credencial y comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses. Cada archivo deberá pesar como máximo 1 MB y los documentos tendrán que estar escaneados por completo, con los cuatro bordes visibles; no se aceptan capturas de pantalla ni fotografías. Los menores de edad también deberán presentar una carta de consentimiento acompañada por la identificación oficial de su madre, padre o persona tutora. Además, se requiere un dispositivo con conexión estable a internet y un sistema operativo y navegador compatibles con la plataforma.

Ser de nacionalidad mexicana , sin importar la edad o el lugar de residencia.

, sin importar la edad o el lugar de residencia. Las personas extranjeras deben contar con estancia legal en México y CURP .

. Haber concluido la secundaria y presentar alguno de estos documentos: Certificado de secundaria. Resolución de equivalencia o revalidación. Carta compromiso, cuando el certificado esté en trámite por una causa de fuerza mayor.

Contar con CURP y acta de nacimiento .

. Presentar una fotografía tipo credencial reciente, formal, de frente, a color, con fondo blanco y sin accesorios.

reciente, formal, de frente, a color, con fondo blanco y sin accesorios. Subir un comprobante de domicilio de agua, luz o predial, con antigüedad máxima de tres meses. No se acepta la INE como comprobante.

de agua, luz o predial, con antigüedad máxima de tres meses. No se acepta la INE como comprobante. Cada archivo debe tener un peso máximo de 1 MB .

. Los documentos deben estar escaneados completos, con sus cuatro bordes visibles. No se aceptan fotografías ni capturas de pantalla .

. Proporcionar un correo electrónico válido, personal, activo e intransferible, que no se haya utilizado en convocatorias anteriores. La información resumida también menciona dos correos; por ello, se deberá atender lo solicitado directamente por el formulario oficial.

Las personas menores de edad deberán presentar: Carta de consentimiento parental. INE de la madre, padre o persona tutora que firme.

Tener un dispositivo con acceso a internet: Computadora con Windows 10 o superior, o macOS compatible. Tableta o teléfono con Android o iOS. Conexión estable de al menos 10 MB . Navegador actualizado. Lector de PDF y herramientas para documentos, hojas de cálculo y presentaciones. Bocinas y micrófono.



Prepa en Línea de la SEP 2026: ¿Cuáles son las fechas clave?

El calendario comienza con el registro y la formalización de la inscripción del 19 al 28 de octubre, cuyo cierre será a las 23:59 horas. Después, las personas inscritas podrán cursar el módulo de habilitación del 16 al 20 de noviembre, una etapa introductoria para conocer la navegación, las herramientas digitales y el funcionamiento del aula virtual. El inicio de las actividades académicas está programado para el 23 de noviembre de 2026.

La Generación 1 cursará su primer submódulo del 23 de noviembre al 20 de diciembre. Quienes terminaron la secundaria, pero no tienen el certificado por una causa de fuerza mayor, podrán firmar una carta compromiso y contarán con un plazo de 365 días naturales para entregarlo; además, deberán presentar dentro de los primeros 30 días hábiles una constancia o comprobante oficial que acredite que concluyeron ese nivel educativo. Todos los trámites de registro, inscripción y trayectoria escolar son gratuitos.

19 de octubre de 2026: apertura del registro y la inscripción.

apertura del registro y la inscripción. 28 de octubre de 2026: último día para completar el proceso.

último día para completar el proceso. 28 de octubre, a las 23:59 horas del centro de México: cierre definitivo del registro.

cierre definitivo del registro. Del 16 al 20 de noviembre de 2026: módulo de habilitación para conocer la plataforma, sus herramientas y el modelo educativo.

módulo de habilitación para conocer la plataforma, sus herramientas y el modelo educativo. 23 de noviembre de 2026: inicio de clases.

inicio de clases. Del 23 de noviembre al 20 de diciembre de 2026: desarrollo del primer submódulo de la Generación 1.

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¿Con Prepa en Línea puedo conseguir la Beca Benito Juárez y cómo? Requisitos

Un estudiante de Prepa en Línea-SEP puede ser considerado dentro del procedimiento de selección de la Beca Benito Juárez, aunque la modalidad virtual requiere cumplir las condiciones específicas establecidas para escuelas públicas no escolarizadas. Además de aparecer como alumno activo en la matrícula reportada, deberá ser de nuevo ingreso o acreditar al menos dos módulos en los seis meses previos. La ficha general del programa establece como referencia una edad máxima de 25 años cumplidos y un apoyo de 1,900 pesos bimestrales durante los 10 meses del ciclo escolar, hasta por 40 meses mientras se mantenga la inscripción y se cumplan las reglas.

Para solicitarla se requiere esperar el periodo oficial de incorporación, crear o utilizar una cuenta de Llave MX, ingresar la Clave de Centro de Trabajo de la escuela y proporcionar CURP, grado, periodo escolar, domicilio y comprobante de residencia. El último registro publicado para el ciclo 2026-2027 se realizó del 17 al 30 de septiembre, antes del ingreso de esta nueva generación de Prepa en Línea; por ello, los estudiantes que comiencen clases el 23 de noviembre deberán esperar una nueva convocatoria o indicación de la Coordinación Nacional de Becas y verificar posteriormente que su matrícula haya sido reportada.