Clasificación general del Clásico RCN 2026: ¿Quién se llevó el triunfo de la Etapa 3 este 19 de octubre?

Publicado por Ana María Benito

El Clásico RCN 2026 tuvo a Wilmar Paredes como protagonista. El ciclista del Team Medellín sumó su segundo triunfo de etapa y ratificó su gran momento en la carrera.

Clasificación Clásico RCN 2026.
Clasificación etapa 3 Clásico RCN | Clásico RCN.

Wilmar Paredes sigue demostrando su gran momento en el Clásico RCN Sistecrédito 2026. El corredor del Team Medellín se quedó con la victoria en la tercera etapa de la competencia, sumando así su segundo triunfo en la presente edición y ratificando su protagonismo en una de las carreras más importantes del calendario ciclístico colombiano. Su resultado vuelve a poner los reflectores sobre el equipo antioqueño, en una jornada que dejó movimientos importantes en la lucha por los primeros lugares.

Clasificación de la etapa 2 en el Clásico RCN 2026, al momento

PosiciónNombreEquipoTiempo
1.Wilmar ParedesTeam Medellín03:26:39
2.Kevin CastilloOrgullo Paisa
3.Adrián BustamanteGW Erco Sportfitness Envía
4.Sebastián CastañoTeam Medellín
5.Diego CamargoTeam Medellín
6.Javier JamaicaNU Team
7.Wilson PeñaTSC
8.Rodrigo ContrerarNU Team
9.Sergio HenaoNU Team
10.Bernardo SuazaOrgullo Paisa

Clasificación general del Clásico RCN este 18 de octubre de 2026

PosiciónNombreEquipoTiempo
1.Wilmar ParedesTeam Medellín10:23:35
2.Kevin CastilloOrgullo Paisa+0:06
3.Javier JamaicaNU Team+0:17
4.Adrián BustamanteGW Erco Sportfitness+0:19
5.Jaider MuñozTeam Sistecrédito+0:19
6.Óscar SevillaTeam Medellín+0:20
7.Diego CamargoTeam Medellín+0:23
8.Sergio HenaoNU Team+0:23
9.Sebastián CastañoTeam Sistecrédito+0:23
10.Rodrigo ContrerasNU Team+0:23

¿Qué otros campeones de la etapa 3 hubo en el Clásico RCN 2026?

Este Clásico RCN 2026 cuenta con los mejores ciclistas a nivel nacional, después de lo que fue la cancelación de La Vuelta a Colombia por el terremoto en el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó todos los corredores van por el título del “Duelo de Titanes”.

  • Diego Camargo (Team Medellín-EPM): Actual campeón de la ronda nacional (2025) y principal favorito para defender el título.
  • Kevin Castillo (Orgullo Paisa): Campeón del Clásico RCN 2024.
  • Óscar Sevilla (Team Medellín-EPM): Cuádruple campeón histórico del Clásico RCN (2008, 2012, 2016 y 2019).
  • Fabio Duarte (Team Medellín-EPM): Campeón del Clásico RCN 2021.
  • Javier Jamaica (Nu Colombia): Campeón de otras pruebas del calendario nacional como la Clásica del Carmen de Viboral y presente en la nómina de su equipo.

Horario, ruta y dónde ver en vivo la siguiente etapa del Clásico RCN 2026

La cuarta etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2026 se disputará este martes 20 de octubre, con salida prevista para las 8:30 a. m. Los corredores afrontarán un recorrido de 133 kilómetros entre Ibagué, Tolima, y Sevilla, Valle del Cauca, en una jornada que promete emociones desde las primeras horas del día. La competencia seguirá avanzando por las carreteras del país, mientras los ciclistas buscarán destacarse y ganar terreno en la lucha por la clasificación general.

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