Clasificación general del Clásico RCN 2026: ¿Quién se llevó el triunfo de la Etapa 3 este 19 de octubre?

El Clásico RCN 2026 tuvo a Wilmar Paredes como protagonista. El ciclista del Team Medellín sumó su segundo triunfo de etapa y ratificó su gran momento en la carrera.

Clasificación etapa 3 Clásico RCN | Clásico RCN.

Wilmar Paredes sigue demostrando su gran momento en el Clásico RCN Sistecrédito 2026. El corredor del Team Medellín se quedó con la victoria en la tercera etapa de la competencia, sumando así su segundo triunfo en la presente edición y ratificando su protagonismo en una de las carreras más importantes del calendario ciclístico colombiano. Su resultado vuelve a poner los reflectores sobre el equipo antioqueño, en una jornada que dejó movimientos importantes en la lucha por los primeros lugares.

Clasificación de la etapa 2 en el Clásico RCN 2026, al momento

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Wilmar Paredes Team Medellín 03:26:39 2. Kevin Castillo Orgullo Paisa ” 3. Adrián Bustamante GW Erco Sportfitness Envía “ 4. Sebastián Castaño Team Medellín “ 5. Diego Camargo Team Medellín “ 6. Javier Jamaica NU Team “ 7. Wilson Peña TSC “ 8. Rodrigo Contrerar NU Team “ 9. Sergio Henao NU Team “ 10. Bernardo Suaza Orgullo Paisa “

Clasificación general del Clásico RCN este 18 de octubre de 2026

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Wilmar Paredes Team Medellín 10:23:35 2. Kevin Castillo Orgullo Paisa +0:06 3. Javier Jamaica NU Team +0:17 4. Adrián Bustamante GW Erco Sportfitness +0:19 5. Jaider Muñoz Team Sistecrédito +0:19 6. Óscar Sevilla Team Medellín +0:20 7. Diego Camargo Team Medellín +0:23 8. Sergio Henao NU Team +0:23 9. Sebastián Castaño Team Sistecrédito +0:23 10. Rodrigo Contreras NU Team +0:23

¿Qué otros campeones de la etapa 3 hubo en el Clásico RCN 2026?

Este Clásico RCN 2026 cuenta con los mejores ciclistas a nivel nacional, después de lo que fue la cancelación de La Vuelta a Colombia por el terremoto en el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó todos los corredores van por el título del “Duelo de Titanes”.

Diego Camargo (Team Medellín-EPM): Actual campeón de la ronda nacional (2025) y principal favorito para defender el título.

(Team Medellín-EPM): Actual campeón de la ronda nacional (2025) y principal favorito para defender el título. Kevin Castillo (Orgullo Paisa): Campeón del Clásico RCN 2024.

(Orgullo Paisa): Campeón del Clásico RCN 2024. Óscar Sevilla (Team Medellín-EPM): Cuádruple campeón histórico del Clásico RCN (2008, 2012, 2016 y 2019).

(Team Medellín-EPM): Cuádruple campeón histórico del Clásico RCN (2008, 2012, 2016 y 2019). Fabio Duarte (Team Medellín-EPM): Campeón del Clásico RCN 2021.

(Team Medellín-EPM): Campeón del Clásico RCN 2021. Javier Jamaica (Nu Colombia): Campeón de otras pruebas del calendario nacional como la Clásica del Carmen de Viboral y presente en la nómina de su equipo.

Horario, ruta y dónde ver en vivo la siguiente etapa del Clásico RCN 2026

La cuarta etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2026 se disputará este martes 20 de octubre, con salida prevista para las 8:30 a. m. Los corredores afrontarán un recorrido de 133 kilómetros entre Ibagué, Tolima, y Sevilla, Valle del Cauca, en una jornada que promete emociones desde las primeras horas del día. La competencia seguirá avanzando por las carreteras del país, mientras los ciclistas buscarán destacarse y ganar terreno en la lucha por la clasificación general.

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