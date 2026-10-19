Malacateco vs Comunicaciones en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Malacateco vs Comunicaciones, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Deportivo Malacateco y Comunicaciones se enfrentarán este martes 20 de octubre en el Estadio Santa Lucía, por la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Ambos equipos necesitan sumar puntos para mejorar sus posiciones en la clasificación. Los Toros ocupan el décimo puesto con 15 unidades, mientras que los Cremas aparecen undécimos con 14. En el último enfrentamiento entre ambos, disputado el 15 de agosto, Comunicaciones consiguió una victoria por 4-2.

Malacateco llega después de perder 2-1 frente a Xelajú MC en condición de visitante. El conjunto dirigido por el cuerpo técnico local acumula cuatro victorias, tres empates y siete derrotas en 14 partidos disputados. Además, registra 15 goles a favor y 21 en contra. Una victoria frente a Comunicaciones le permitiría alcanzar los 18 puntos y reducir la distancia con Cobán Imperial y los equipos que ocupan posiciones superiores.

Por su parte, Comunicaciones viene de caer 2-1 ante Aurora FC en la jornada anterior. El conjunto albo suma cuatro triunfos, dos empates y ocho derrotas en 14 encuentros, con 17 goles convertidos y 23 recibidos. Los Cremas buscarán recuperarse de su última derrota y superar a Malacateco en la tabla. Un triunfo como visitante les permitiría llegar a 17 unidades y alejarse del último puesto, ocupado por Suchitepéquez.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Malacateco vs Comunicaciones de la jornada 15 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Malacateco y Comunicaciones será el martes 20 de octubre de 2026 a las 19:00 horas de Guatemala en el Estadio Pensativo. Se podrá ver en vivo a través de TV Azteca Guate, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Malacateco vs Comunicaciones hoy

Malacateco no tendrá jugadores suspendidos para la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, mientras que Comunicaciones no podrá contar con Diego Santis tras ser expulsado en la fecha anterior. Se estima que Carlos Robles y Roberto Montoya no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Malacateco : Abel Guzmán, Roberto Meneses, Juan Esqueda, Marlon Chun, Andru Morales, Isaías de León, Andy Soto (C), José Ochoa, Gabino Vásquez, Eliser Quiñones, Demcy Guzmán. DT : Carlos Robles

: Abel Guzmán, Roberto Meneses, Juan Esqueda, Marlon Chun, Andru Morales, Isaías de León, Andy Soto (C), José Ochoa, Gabino Vásquez, Eliser Quiñones, Demcy Guzmán. : Carlos Robles Comunicaciones: Fredy Pérez, Elsar Mantis, Karel Espino, Nicolás Olivera, Juan Osorio, Samuel Camacho, Stheven Robles (C), Brayam Castañeda, Paolo Dantaz, Nelson García, Dewinder Bradley. DT: Roberto Montoya

Antecedentes y últimos resultados del Malacateco vs Comunicaciones en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Malacateco y Comunicaciones:

15 de agosto de 2026 | Comunicaciones 4-2 Malacateco | Torneo Apertura

26 de abril de 2026 | Malacateco 1-0 Comunicaciones | Torneo Clausura

3 de marzo de 2026 | Comunicaciones 3-2 Malacateco | Torneo Clausura

23 de noviembre de 2025 | Malacateco 2-0 Comunicaciones | Torneo Apertura

16 de septiembre de 2025 | Comunicaciones 1-0 Malacateco | Torneo Apertura

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