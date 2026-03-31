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Posibles alineaciones del Atlético Nacional vs Cúcuta Deportivo por la Liga BetPlay 2026-I

Publicado por Nelson Rivera

En el Estadio Atanasio Girardot, los dirigidos por Diego Arias esperan seguir sumando puntos para la reclasificación.

Posibles Nacional Vs Cucuta
Posibles formaciones de Nacional Vs Cúcuta / Claro Sports.

Atlético Nacional tiene una misión en esta primera parte del año, después de fracasar en la Copa Sudamericana y con sus máximos rivales en competición internacional, los dirigidos por Diego Arias buscan levantar la primera estrella del 2026. Este miércoles reciben a un Cúcuta Deportivo que hace cuentas para no descender.

Posible alineación de Atlético Nacional para el juego por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Atlético Nacional: David Ospina; William Tesillo Andrés Román, Milton Casto, Neider Parra; Matheus Uribe, Bello, Edwin Cardona, Juan Rengifo; Sarmiento y Alfredo Morelos.

Posible alineación de Cúcuta Deportivo para el juego por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Cúcuta: Federico Abadía; Bryan Montaño, Mauricio Duarte, Santiago Orozco, Brayan Córdoba, Leider Verdugo, Diego Calcaterra, Kevin Londoño, Eduar Arizalas, Frank Castañeda y Luifer Hernández. DT: Richard Páez.

¿Cómo y dónde ver Atlético Nacional vs Cúcuta Deportivo por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

El partido en el Estadio Atanasio Girardot se programó para este miércoles 1 de abril y la pelota empieza a rodar a las 08:30 de la tarde. El canal de pago adicional de Win Sports+ o la plataforma de streaming de Win Play serán las opciones para verlo.

En Claro Sports puede seguir todas las emociones del duelo entre ‘Cardenales’ y el equipo de la media Colombia con un completo minuto a minuto.

Últimos partidos de Atlético Nacional

  • 29.03.2026 | Deportivo Pasto 1-2 Atlético Nacional.
  • 21.02.2026 | Atlético Nacional 3-0 Internacional de Bogotá.
  • 17.03.2026 | Millonarios 3-0 Atlético Nacional.
  • 13.03.2026 | Atlético Nacional 2-0 Llaneros.
  • 10.03.2026 | Junior 0-4 Atlético Nacional.

Últimos partidos del Cúcuta Deportivo

¿Quiénes son los árbitros del juego?

  • Juez central: Carlos Betancur.
  • Asistente 1: Camilo Sánchez.
  • Asistente 2: Jeefry Herrera.
  • Cuarto árbitro: Miguel Roldán.
  • VAR: Never Manjárrez.
  • AVAR: Juan Holguín.

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