Posibles alineaciones del Atlético Nacional vs Cúcuta Deportivo por la Liga BetPlay 2026-I

En el Estadio Atanasio Girardot, los dirigidos por Diego Arias esperan seguir sumando puntos para la reclasificación.

Posibles formaciones de Nacional Vs Cúcuta / Claro Sports.

Atlético Nacional tiene una misión en esta primera parte del año, después de fracasar en la Copa Sudamericana y con sus máximos rivales en competición internacional, los dirigidos por Diego Arias buscan levantar la primera estrella del 2026. Este miércoles reciben a un Cúcuta Deportivo que hace cuentas para no descender.

Posible alineación de Atlético Nacional para el juego por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Atlético Nacional: David Ospina; William Tesillo Andrés Román, Milton Casto, Neider Parra; Matheus Uribe, Bello, Edwin Cardona, Juan Rengifo; Sarmiento y Alfredo Morelos.

Posible alineación de Cúcuta Deportivo para el juego por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Cúcuta: Federico Abadía; Bryan Montaño, Mauricio Duarte, Santiago Orozco, Brayan Córdoba, Leider Verdugo, Diego Calcaterra, Kevin Londoño, Eduar Arizalas, Frank Castañeda y Luifer Hernández. DT: Richard Páez.

¿Cómo y dónde ver Atlético Nacional vs Cúcuta Deportivo por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

El partido en el Estadio Atanasio Girardot se programó para este miércoles 1 de abril y la pelota empieza a rodar a las 08:30 de la tarde. El canal de pago adicional de Win Sports+ o la plataforma de streaming de Win Play serán las opciones para verlo.

En Claro Sports puede seguir todas las emociones del duelo entre ‘Cardenales’ y el equipo de la media Colombia con un completo minuto a minuto.

Últimos partidos de Atlético Nacional

29.03.2026 | Deportivo Pasto 1-2 Atlético Nacional.

21.02.2026 | Atlético Nacional 3-0 Internacional de Bogotá.

17.03.2026 | Millonarios 3-0 Atlético Nacional.

13.03.2026 | Atlético Nacional 2-0 Llaneros.

10.03.2026 | Junior 0-4 Atlético Nacional.

Últimos partidos del Cúcuta Deportivo

28.03.2026 | Cúcuta Deportivo 1-0 Boyacá Chicó | Fecha 14.

24.03.2026 | Deportivo Pereira 2-2 Cúcuta Deportivo | Fecha 13.

17.03.2026 | Llaneros 2-2 Cúcuta Deportivo | Fecha 12.

14.03.2026 | Cúcuta Deportivo 0-2 Deportivo Cali | Fecha 11.

09.03.2026 | Millonarios 2-0 Cúcuta Deportivo | Fecha 10.

¿Quiénes son los árbitros del juego?

Juez central: Carlos Betancur.

Asistente 1: Camilo Sánchez.

Asistente 2: Jeefry Herrera.

Cuarto árbitro: Miguel Roldán.

VAR: Never Manjárrez.

AVAR: Juan Holguín.

Lea también: