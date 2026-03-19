Bucaramanga vs Once Caldas, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

Los ‘Leopardos’ y ‘Albos’ cumplen la cita después de que se reprogramara el compromiso para este miércoles.

Bucaramanga vs Once Caldas, en vivo | Claro Sports

El miércoles futbolero sigue su curso. Después de los dos primeros platos del día, será el turno de Bucaramanga y Once Caldas, dos elencos que se verán las caras. El juego no estaba programado para el martes; sin embargo, por contratiempos logísticos de transporte a suelo bumangués, la cita tuvo que moverse.

Los ‘Leopardos’ ya despidieron a su ídolo, Aldaír Quintana, quien ya fue oficializado como jugador de Independiente del Valle en Ecuador. Del otro lado, el ‘Blanco Blanco’, en la lucha por el liderato, viene de despachar al Deportivo Pasto.

¿A qué hora inicia Bucaramanga vs Once Caldas hoy, 18 de marzo de 2026?

Este duelo, válido por la jornada 12 y después del retraso por un día, tendrá su pitazo inicial a partir de las 7:30 de la noche (hora local), en el Estadio Américo Montanini, con el arbitraje de Carlos Betancur (Valle).

Alineaciones de Bucaramanga vs Once Caldas para la jornada 12, al momento

Así forma Bucaramanga: Luis Vásquez; Israel Alba, Jefferson Mena, José García, Carlos de Las Salas; Leonardo Flores, Gustavo Charrupí, Fabián Sambueza; Emerson Batalla, Luciano Pons y Kevin Londoño. D.T.: Leonel Álvarez.

Así forma Once Caldas: Joan Parra; Juan Cuesta, Juan Castaño, Jorge Cardona, Kevin Tamayo; Jáder Quiñones, Robert Mejía, Luis Sánchez; Jefry Zapata, Dayro Moreno y Felipe Gómez. D.T.: Hernán Darío Herrera.

¿Dónde ver Bucaramanga vs Once Caldas en vivo? Canales de TV y streaming online

Importante recordar que este compromiso, en la capital santandereana, se podrá ver a través de la señal de Win Sports y Win Play por vía streaming.

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