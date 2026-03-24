Deportivo Pereira vs Cúcuta, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

El ‘Matecaña’ y los ‘Motilones’ organizan un duelo de coleros en el desarrollo de la fecha 13.

Deportivo Pereira vs Cúcuta, en vivo | Claro Sports

Horario del partido Pereira vs Cúcuta hoy, 24 de marzo

Este duelo, válido por la fecha 13, iniciará en el Estadio Santiago de las Atalayas en Yopal a partir de las 3:30 de la tarde (hora COL). El arbitraje estará comandado por Jonnathan Ortiz (Nariño).

Alineaciones del Pereira vs Cúcuta para la fecha 13, al momento

Así forma Pereira: Jorge Martínez; Jordy Monroy, Sebastián Urrea, Richard Rentería, Danilo Ortiz, Fabio Delgado; Jorge Bermúdez, Luis Moreno, Miguel Aguirre, Sebastián Acosta y Yúber Quiñones. DT: Arturo Reyes.

Así forma Cúcuta: Federico Abadía; Joao Abonía, Diego Calcaterra, Brayan Córdoba, Mauricio Duarte; Víctor Mejía, Léider Berdugo, Kevin Londoño; Jhon Valencia, Luifer Hernández y Eduar Arizalas. DT: Ríchard Páez.

¿Quién transmite en vivo el Pereira vs Cúcuta y dónde mirar en TV y streaming?

El cotejo estará disponible por la señal de Win+ Fútbol, así como la plataforma de Win Play (vía streaming).

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