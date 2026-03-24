Deportivo Pereira vs Cúcuta, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?
El ‘Matecaña’ y los ‘Motilones’ organizan un duelo de coleros en el desarrollo de la fecha 13.
Horario del partido Pereira vs Cúcuta hoy, 24 de marzo
Este duelo, válido por la fecha 13, iniciará en el Estadio Santiago de las Atalayas en Yopal a partir de las 3:30 de la tarde (hora COL). El arbitraje estará comandado por Jonnathan Ortiz (Nariño).
Alineaciones del Pereira vs Cúcuta para la fecha 13, al momento
Así forma Pereira: Jorge Martínez; Jordy Monroy, Sebastián Urrea, Richard Rentería, Danilo Ortiz, Fabio Delgado; Jorge Bermúdez, Luis Moreno, Miguel Aguirre, Sebastián Acosta y Yúber Quiñones. DT: Arturo Reyes.
Así forma Cúcuta: Federico Abadía; Joao Abonía, Diego Calcaterra, Brayan Córdoba, Mauricio Duarte; Víctor Mejía, Léider Berdugo, Kevin Londoño; Jhon Valencia, Luifer Hernández y Eduar Arizalas. DT: Ríchard Páez.
¿Quién transmite en vivo el Pereira vs Cúcuta y dónde mirar en TV y streaming?
El cotejo estará disponible por la señal de Win+ Fútbol, así como la plataforma de Win Play (vía streaming).