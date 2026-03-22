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Atlético Nacional vs Internacional de Bogotá, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

Publicado por Nelson Rivera

El cuadro ‘Verdolaga’ no la pasa nada bien después de la derrota en Bogotá ante Millonarios.

Directo Nacional Vs Inter Bogota
Directo Nacional Vs Inter Bogotá / Claro Sports.

Horario del partido Atlético Nacional vs Internacional de Bogotá hoy, 21 de marzo del 2026

La pelota en el Estadio Atanasio Girardot empezará a rodar a las 08:30 p.m.

Alineaciones del Atlético Nacional vs Internacional de Bogotá para la fecha 13, al momento

Atlético Nacional: David Ospina; César Haydar, Simón García, Milton Casco, Andrés Román, Matheus Uribe, Edwin Cardona, Juan Rengifo; Andrés Sarmiento, Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos.

Internacional de Bogotá: Wuilker Fariñez; Joan Castro, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Yulián Gómez; Larry Vásquez, Dannovi Quiñones, Facundo Boné; Dereck Moncada, Johan Caballero y Fabricio Sanguinetti.

¿Quién transmite en vivo el Atlético Nacional vs Internacional de Bogotá y dónde mirar en TV y streaming?

El compromiso en la ciudad de Medellín se puede ver a través de Win+ Fútbol y en streaming Win Play.

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