Atlético Nacional vs Internacional de Bogotá, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

El cuadro ‘Verdolaga’ no la pasa nada bien después de la derrota en Bogotá ante Millonarios.

Directo Nacional Vs Inter Bogotá / Claro Sports.

Horario del partido Atlético Nacional vs Internacional de Bogotá hoy, 21 de marzo del 2026

La pelota en el Estadio Atanasio Girardot empezará a rodar a las 08:30 p.m.

Alineaciones del Atlético Nacional vs Internacional de Bogotá para la fecha 13, al momento

Atlético Nacional: David Ospina; César Haydar, Simón García, Milton Casco, Andrés Román, Matheus Uribe, Edwin Cardona, Juan Rengifo; Andrés Sarmiento, Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos.

Internacional de Bogotá: Wuilker Fariñez; Joan Castro, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Yulián Gómez; Larry Vásquez, Dannovi Quiñones, Facundo Boné; Dereck Moncada, Johan Caballero y Fabricio Sanguinetti.

¿Quién transmite en vivo el Atlético Nacional vs Internacional de Bogotá y dónde mirar en TV y streaming?

El compromiso en la ciudad de Medellín se puede ver a través de Win+ Fútbol y en streaming Win Play.

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