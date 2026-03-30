Posibles alineaciones del Deportes Tolima vs Águilas Doradas por la Liga BetPlay 2026-I

Después de la clasificación anticipada de Atlético Nacional, restan 7 cupos para la fiesta de los playoffs.

Posibles formaciones Tolima Vs Águilas Doradas / Claro Sports.

El Fútbol Profesional Colombiano no descansa, prácticamente todos los días hay partidos de la Liga BetPlay 2026-I. Para este martes 31 de marzo iniciará la jornada 15 del certamen. Deportes Tolima recibe a Águilas Doradas en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Siga todos los pormenores del juego en Claro Sports.

Posible alineación de Deportes Tolima para el juego por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Tolima: Neto Volpi; Jherson Mosquera, Jan Angulo, Daniel Pedrozo, Junior Hernández; Bryan Rovira, Sebastián Guzmán, Yóimar Moreno; Juan Pablo Torres, Adrián Parra y Luis Sandoval. D.T.: Lucas González.

Posible alineación de Águilas Doradas para el juego por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Águilas Doradas: Andrés Salazar; Dylan Lozano, Hernán Lopes, Diego Hernández, John García; Frank Lozano, Andrés Ricaurte, Javier Mena, Juan Roa; Jorge Obregón y Jorge Rivaldo. D.T.: Juan Niño.

¿Cómo y dónde ver Deportes Tolima vs Águilas Doradas por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este encuentro en el Estadio Manuel Murillo Toro arrancará a las 8:00 p.m. de este martes 31 de marzo se podrá sintonizar por la pantalla de Win + Fútbol. La plataforma de Win Play también contará con la transmisión del juego. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.

Últimos partidos del Deportes Tolima

28.03.2026 | Deportes Tolima 3-1 Jaguares | Fecha 14.

23.03.2026 | Boyacá Chicó 1-1 Tolima | Fecha 13.

19.03.2026 | Deportes Tolima 2-0 Fortaleza | Fecha 12.

15.03.2026 | América de Cali 1-1 Deportes Tolima | Fecha 11.

11.03.2026 | Deportes Tolima 2-0 O’Higgins | Copa Libertadores (tercera fase – vuelta).

Últimos partidos de Águilas Doradas

27.03.2026 | Águilas Doradas 1-0 Alianza.

24.03.2026 | Jaguares 1-1 Águilas Doradas.

20.03.2026 | Águilas Doradas 0-1 América de Cali.

15.03.2026 | Deportivo Pereira 0-1 Águilas Doradas.

07.03.2026 | Águilas Doradas 1-2 Atlético Nacional.

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