Atlético Bucaramanga vs Santa Fe, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-I: resultado y goles de la jornada 14

El duelo entre el Leopardo y el Cardenal es una disputa clave para las opciones de ambos en la carrera a la clasificación.

Atlético Bucaramanga y Santa Fe prometen un duelo emocionante.

¿A qué hora inicia Atlético Bucaramanga vs Santa Fe hoy, 27 de marzo de 2026?

Este partido se va a disputar en el Estadio Américo Montanini de Bucaramanga y el pitazo inicial se programó para las 8:10 p.m. de este viernes.

Alineaciones de Atlético Bucaramanga vs Santa Fe para la jornada 14, al momento

Atlético Bucaramanga: Luis Vásquez; Aldaír Gutiérrez, Jefferson Mena, Martín Rea, Freddy Hinestroza; Aldaír Zárate, Félix Charrupí, Fabián Sambueza; Freddy Salazar, Luciano Pons y Kevin Londoño.

Santa Fe: Andrés Mosquera, Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Yílmar Velásquez, Daniel Torres, Jhojan Torres; Luis Palacios, Hugo Rodallega y Ómar Fernández.

¿Dónde ver Atlético Bucaramanga vs Santa Fe en vivo? Canales de TV y streaming online

El encuentro se podrá ver por el canal básico y también por el de pago adicional de Win Sports+. También existe la opción con una conexión a internet a través de la plataforma de streaming de Win Play.

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