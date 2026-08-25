Resultados de loterías de Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 24 de agosto de 2026
En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el lunes 24 de agosto.
Última semana del mes de agosto y los juegos de azar no dan tregua. Las loterías y chances tuvieron un nuevo día de acción y los colombianos quedaron muy atentos para saber si son uno de los felices ganadores de un buen par de millones de pesos. En Claro Sports les contamos todos los detalles.
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Lotería de Cundinamarca
- Serie: 102
- Número ganador: 7700
- Premio mayor: 6.000 millones de pesos.
Lotería del Tolima
- Serie: 085
- Número ganador: 7444
- Premio mayor: 3.500 millones de pesos.
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Resultados de los chances hoy, 24 de agosto de 2026
- Dorado: Mañana 9735 – La 5ta 6 – Tarde 4101 – La 5ta 2
- Culona: Día 4897 – Noche 6041
- Astro Sol: 0849 – Signo Acuario
- Astro Luna: 3392 – Signo Tauro
- Pijao de Oro: 2723 – La 5ta 2
- Paisita: Día 2759 – La 5ta 7 – Noche 3525 – Zorro
- Chontico: Día 9297 – La 5ta 8 – Noche 6482 – La 5ta 0
- Cafeterito: Tarde 9762 – La 5ta 5 – Noche 6104 – La 5ta 8
- Sinuano: Día 3800 – La 5ta 5 – Noche 1939 – La 5ta 5
- Cash Three: Día 628 – Noche 467
- Play Four: Día 9806 – Noche 0209
- Samán: Día 4854
- Caribeña: Día 2412 – La 5ta 5 – Noche 3879 – La 5ta 3
- Motilón: Tarde 4188 – La 5ta 7 – Noche 7835 – La 5ta 3
- Fantástica: Día 5505 – La 5ta 5 – Noche 8706 – La 5ta 1
- Antioqueñita: Día 7148 – La 5ta 0 – Tarde 3685 – La 5ta 9
- Evening: 3726