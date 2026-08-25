Resultados de loterías de Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 24 de agosto de 2026

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el lunes 24 de agosto.

Resultados loterías en Colombia.

Última semana del mes de agosto y los juegos de azar no dan tregua. Las loterías y chances tuvieron un nuevo día de acción y los colombianos quedaron muy atentos para saber si son uno de los felices ganadores de un buen par de millones de pesos. En Claro Sports les contamos todos los detalles.

Lotería de Cundinamarca

Serie: 102

102 Número ganador: 7700

7700 Premio mayor: 6.000 millones de pesos.

Lotería del Tolima

Serie: 085

085 Número ganador: 7444

7444 Premio mayor: 3.500 millones de pesos.

Resultados de los chances hoy, 24 de agosto de 2026

Dorado: Mañana 9735 – La 5ta 6 – Tarde 4101 – La 5ta 2

Mañana 9735 – La 5ta 6 – Tarde 4101 – La 5ta 2 Culona: Día 4897 – Noche 6041

Día 4897 – Noche 6041 Astro Sol: 0849 – Signo Acuario

0849 – Signo Acuario Astro Luna: 3392 – Signo Tauro

3392 – Signo Tauro Pijao de Oro: 2723 – La 5ta 2

2723 – La 5ta 2 Paisita: Día 2759 – La 5ta 7 – Noche 3525 – Zorro

Día 2759 – La 5ta 7 – Noche 3525 – Zorro Chontico: Día 9297 – La 5ta 8 – Noche 6482 – La 5ta 0

Día 9297 – La 5ta 8 – Noche 6482 – La 5ta 0 Cafeterito: Tarde 9762 – La 5ta 5 – Noche 6104 – La 5ta 8

Tarde 9762 – La 5ta 5 – Noche 6104 – La 5ta 8 Sinuano: Día 3800 – La 5ta 5 – Noche 1939 – La 5ta 5

Día 3800 – La 5ta 5 – Noche 1939 – La 5ta 5 Cash Three: Día 628 – Noche 467

Día 628 – Noche 467 Play Four: Día 9806 – Noche 0209

Día 9806 – Noche 0209 Samán: Día 4854

Día 4854 Caribeña: Día 2412 – La 5ta 5 – Noche 3879 – La 5ta 3

Día 2412 – La 5ta 5 – Noche 3879 – La 5ta 3 Motilón: Tarde 4188 – La 5ta 7 – Noche 7835 – La 5ta 3

Tarde 4188 – La 5ta 7 – Noche 7835 – La 5ta 3 Fantástica: Día 5505 – La 5ta 5 – Noche 8706 – La 5ta 1

Día 5505 – La 5ta 5 – Noche 8706 – La 5ta 1 Antioqueñita: Día 7148 – La 5ta 0 – Tarde 3685 – La 5ta 9

Día 7148 – La 5ta 0 – Tarde 3685 – La 5ta 9 Evening: 3726

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