Resultados de loterías y chances: números que cayeron y ganadores | 5 de julio de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país en los sorteos de este 5 de julio.
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La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como sucede en todos los domingos, se llevó a cabo la premiación de todo los chances que regularmente juegan a diario. No hubo actividad en cuanto a loterías, pero eso no quiere decir que ningún colombiano se haya vuelto multimillonario. A través de Claro Sports, consulte todos los resultados:
Resultados de chances hoy
- Dorado Noche: 8703
- Culona Día: 6393
- Culona Noche: 4622
- Súper Astro Luna: 5282
- Cash Three Día: 490
- Cash Three Noche: 019
- Play Four Día: 8687
- Play Four Noche: 4421
- Pijao de Oro: 7428
- Paisita Día: 9409
- Paisita Noche: 0786
- Chontico Día: 0563
- Chontico Noche: 5042
- Cafeterito Noche: 2632
- Sinuano Día: 8666
- Sinuano Noche: 1539
- Win 4: 6378
- Evening: 0008
- Caribeña Día: 3204
- Caribeña Noche: 5762
- Samán de la Suerte: 0059
- Motilón Tarde: 7905
- Fantástica Noche: 1331
- Antioqueñita Día: 3860
- Antioqueñita Tarde: 9616
- Suertudo: 2357