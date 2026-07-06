Resultados de loterías y chances: números que cayeron y ganadores | 5 de julio de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país en los sorteos de este 5 de julio.

¿Cómo jugaron anoche las loterías en Colombia? | IA

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como sucede en todos los domingos, se llevó a cabo la premiación de todo los chances que regularmente juegan a diario. No hubo actividad en cuanto a loterías, pero eso no quiere decir que ningún colombiano se haya vuelto multimillonario. A través de Claro Sports, consulte todos los resultados:

Resultados de chances hoy

Dorado Noche: 8703

8703 Culona Día: 6393

6393 Culona Noche: 4622

4622 Súper Astro Luna: 5282

5282 Cash Three Día: 490

490 Cash Three Noche: 019

019 Play Four Día: 8687

8687 Play Four Noche: 4421

4421 Pijao de Oro: 7428

7428 Paisita Día: 9409

9409 Paisita Noche: 0786

0786 Chontico Día: 0563

0563 Chontico Noche: 5042

5042 Cafeterito Noche: 2632

2632 Sinuano Día: 8666

8666 Sinuano Noche: 1539

1539 Win 4: 6378

6378 Evening: 0008

0008 Caribeña Día: 3204

3204 Caribeña Noche: 5762

5762 Samán de la Suerte: 0059

0059 Motilón Tarde: 7905

7905 Fantástica Noche: 1331

1331 Antioqueñita Día: 3860

3860 Antioqueñita Tarde: 9616

9616 Suertudo: 2357

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