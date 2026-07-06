Resultados de loterías y chances: números que cayeron y ganadores | 5 de julio de 2026

Publicado por Sebastian Vallejo

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país en los sorteos de este 5 de julio.

Estos son los resultados de las loterías y chances para el 19 de febrero
¿Cómo jugaron anoche las loterías en Colombia? | IA

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como sucede en todos los domingos, se llevó a cabo la premiación de todo los chances que regularmente juegan a diario. No hubo actividad en cuanto a loterías, pero eso no quiere decir que ningún colombiano se haya vuelto multimillonario. A través de Claro Sports, consulte todos los resultados:

Resultados de chances hoy

  • Dorado Noche: 8703
  • Culona Día: 6393
  • Culona Noche: 4622
  • Súper Astro Luna: 5282
  • Cash Three Día: 490
  • Cash Three Noche: 019
  • Play Four Día: 8687
  • Play Four Noche: 4421
  • Pijao de Oro: 7428
  • Paisita Día: 9409
  • Paisita Noche: 0786
  • Chontico Día: 0563
  • Chontico Noche: 5042
  • Cafeterito Noche: 2632
  • Sinuano Día: 8666
  • Sinuano Noche: 1539
  • Win 4: 6378
  • Evening: 0008
  • Caribeña Día: 3204
  • Caribeña Noche: 5762
  • Samán de la Suerte: 0059
  • Motilón Tarde: 7905
  • Fantástica Noche: 1331
  • Antioqueñita Día: 3860
  • Antioqueñita Tarde: 9616
  • Suertudo: 2357

Te puede interesar:

Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 4 de julio de 2026

Loterias Colombia

Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 4 de julio de 2026

Resultados de las loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 4 de julio de 2026

Loterias Colombia

Resultados de las loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 4 de julio de 2026

Resultado MiLoto hoy, 3 de julio de 2026: estos son los números ganadores

Loterias Colombia

Resultado MiLoto hoy, 3 de julio de 2026: estos son los números ganadores